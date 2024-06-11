歐洲議會下屆中右翼仍是中堅力量　與極右翼政治辯論料更複雜

歐洲議會選舉投票結束，中右翼黨團預計仍是歐洲議會的中堅力量，但極右勢力繼續擴大。分析認為，選民對移民和歐盟綠色轉型等問題的不滿，加劇了歐洲議會的右傾，這些領域的政策辯論將更尖銳。



為期四天的第10屆歐洲議會選舉投票星期天（6月9日）落下帷幕，截至香港時間星期一晚上11時的初步統計結果顯示，中間偏右的歐洲人民黨黨團預計獲得186席，維持歐洲議會第一大黨團地位；中間偏左的社會主義者和民主人士進步聯盟可能贏得135席，穩坐第二大黨團位子。

波蘭總理圖斯克2024年6月9日在歐洲議會選舉後出席所屬陣營的造勢晚會時擺出勝利手勢（Reuters）

法國極右政黨國民聯盟總統候選人馬林勒龐2024年6月9日在歐洲議會選舉投票結束後在巴黎召開記者會（Reuters）

路透社報道，歐盟委員會主席馮德萊恩對這一結果感到欣慰，來自歐洲人民黨黨團的她正在爭取連任，並希望同「親歐洲、親烏克蘭和親法治」的政黨合作。

普遍反歐、疑歐的激進右翼，估計很難成為馮德萊恩的理想合作對象。本次選舉中，極右勢力的壯大如預期般難以忽視，在多個歐盟國家贏得了顯著支持。

法國反對黨領袖勒龐的國民聯盟得票率為31.37%，是親歐總統馬克龍領導的復興黨的近兩倍。德國選擇黨支持率為15.9%，比總理朔爾茨的社會民主黨多出兩個百分點。

民調預測，在新一屆歐洲議會中，極右政黨可能佔據將近25%的席位。儘管與2019年的20%相比，這並非質的突破，但這可能促使激進右翼進一步影響移民和氣候變化等歐盟關鍵政策。

意大利兄弟黨在歐洲議會選舉成為得票最多的政黨，不論國內國外亦穩住執政領導地位。（Reuters）

歐盟被指有迎合反移民思潮的右傾之勢

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院高級研究員維內松（Pascal Vennesson）對《聯合早報》指出，歐洲議會在移民政策上將面對一個核心問題，即如何實施今年4月通過的歐洲移民和庇護法改革方案。

維內松說，歐洲面臨老齡化挑戰，經濟上確實需要更多勞動力，但許多歐盟公民對移民深感憂慮，這種矛盾料將繼續存在。

移民和庇護法改革希望減少新抵達的尋求庇護者人數，並加快庇護程序。新規明確了具體成員國處理庇護申請的責任，還引入團結機制，確保各成員國更公平地分擔責任。但「政治」新聞網站（Politico）等媒體發文稱，歐盟此舉有迎合反移民思潮的右傾之勢。

不過，移民政策的決策權在各成員國手中，而極右政黨不僅反移民，也不希望讓歐盟主導國家政策。荷蘭自由黨黨魁維爾德斯曾宣稱，要把更嚴格的移民政策從荷蘭帶進歐盟。

這個課題的政治辯論，預計會在下屆歐洲議會中更為困難。維內松說，歐盟想要在區域層面推進移民議程，就須促進各國之間的合作協調。

匈牙利蒂薩黨領袖馬吉亞爾（中）6月8日在布達佩斯為歐洲議會選舉拉票。（REUTERS）

歐盟選民對綠色轉型政策漸感疲憊

另一方面，綠黨陣營在本次選舉中損失慘重。英國《衛報》預測，綠黨可能只拿下53席，比上一屆銳減19席。這反映出選民與歐盟之間的深刻分歧。

歐盟強推綠色轉型，但新加坡國立大學政治系副教授黃奕鵬告訴《聯合早報》，對普通選民而言，歐盟的綠色轉型政策成本高昂，已經讓他們漸感疲憊。

德國是其中一個例子。中國人民大學國際關係學院副教授閆瑾受訪時說，德國停止使用核能，卻又要限制化石燃料使用，俄烏衝突和能源危機推高德國能源價格，不少企業外遷，加劇了民眾的不滿。

此外，維內松和黃奕鵬都提到，本次選舉期間，通貨膨脹、移民和俄烏戰爭等課題佔據了焦點，導致更多選票流向抓住選民不安情緒的極右政黨，造成綠黨成績不佳。

但維內松也說：「除綠黨外，許多其他政黨也將環境問題納入自身綱領，因此，氣候政策更有可能繼續列入歐洲議會和整個歐洲的議程。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

