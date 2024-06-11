歐爾班：滿意歐洲議會選舉結果　歐盟引向戰爭的列車速度放緩

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）表示，歐洲議會選舉如其計劃和期望那樣舉行，選舉結果成功「放慢了」將歐洲引向新戰爭的「列車的速度」。



歐爾班接受MI電視台採訪時說：「在競選期間我就說過，歐洲議會選舉是一個機會，可以減緩或阻止歐洲政客日益迅速地陷入戰爭。首先是歐洲，然後是美國。如果我們不能把這兩半結合起來，如果我們不能贏得這場和平支持者與戰爭的較量，那麼，我們很快就會被拖入歐洲的戰爭。」

歐爾班稱，選舉是「按所計劃和期望的那樣」進行的。

他說：「這列火車被成功放慢了速度。還可以讓它停下來，因為在法國，在這個最堅決支持戰爭的國家，發生了一場真正的政壇地震。那裏應該而且已經確定了議會選舉的時間，因為和平支持者以如此龐大的力量和眾多的選票獲勝，如果支持和平的黨派也能贏得議會選舉，那麼我認為，我們將贏下第一半的勝利。」

歐爾班補充稱：「如今就等（美國前總統）特朗普（Donald Trump）將另一半帶到美國，然後和平就會到來。」

圖為2024年6月10日，匈牙利布達佩斯，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）宣布歐洲議會和市政選舉的部份結果後，向在場人士揮手。（Reuters）

早些時候，歐爾班表示，歐洲像是一列「瘋狂司機」駕駛的火車，在疾馳著衝向戰爭，必須防止這種情況發生。他認為，支持戰爭的歐洲政客如同癮君子一樣，想要擊敗俄羅斯，就像在20世紀兩次嘗試過的那樣，但他們不瞭解現實。匈牙利外交部長西雅爾多（Péter Szijjártó）表示，在歐洲議會選舉中，歐盟公民可以按下這列正在不受控制地衝向第三次世界大戰的火車的制動閥。

歐爾班此前曾表示，如果「布魯塞爾的軍事狂熱」不停，那麼數年後，當前這些進程或被稱為第三次世界大戰的前奏，甚至是其中一幕。

歐爾班指出，西方政客和媒體的言論表明，歐洲正準備與俄羅斯開戰。他說，布魯塞爾的北約工作組正在試圖確定，北約可以如何參與烏克蘭衝突。他強調，與此同時，布達佩斯正在考慮匈牙利作為北約成員國如何不參與北約在領土之外的行動。