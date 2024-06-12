日本京都巴士司機不讓下車原因「令人𢲷頭」　搭錯車遊客直接報警

日本京都的巴士司機6月7日與外國遊客發生溝通誤會。2名外國遊客誤乘預定返回總站巴士，發現搭錯車後用外語要求司機讓他們下車，他並未照辦，2人竟致電報警。



《產經新聞》和日本放送協會（NHK）稱，根據京都市交通局，事發在7日下午5時10分左右，巴士當時已抵達終點京都車站，之後不會繼續提供服務，而是將返回總站，但2名外國人男女錯誤登上巴士。

巴士開行後，兩名外國人發現搭錯車，以外語要求司機讓他們下車，但司機繼續開車，2人在車上報警。

在巴士從京都車站出發20分鐘、已行駛約4公里後，司機才終於讓他們下車。

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報道稱，涉事司機隸屬京都市政府委託的西日本JR巴士公司，公司認定他有錯，將給予適當處分。

司機則是解釋，他當時想要把2人「帶去辦公室，因雙方語言不通。」

西日本JR巴士公司稱事件造成的不便深表歉意，「員工沒有受過適當培訓，無法適當處理這種情況，之後將進行徹底的員工教育。」

京都市交通局也稱已掌握事件情況，對此相當重視，將努力防止事件重演。

：圖為2023年3月30日，一群遊客走在日本京都清水寺附近的街道上。（Reuters）

圖為2016年1月7日，日本京都祗園甲部歌舞連場小劇場，出席新年儀式的日本舞妓舉傘。（Getty）

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