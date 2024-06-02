日本京都「觀光特急巴士線」開通　3分鐘看懂「路線＋車費」

新冠疫情後，大批外籍觀光客湧入日本京都，使當地居民擠不上市區公車，抱怨連連。為了解決這樣的狀況，京都「觀光特急巴士」於昨日（6月1日）上路，行駛至清水寺等主要觀光地。希望能緩解「過度旅遊」（Overtourism）導致公車過於擁擠的狀況。



《每日新聞》報道，「觀光特急巴士」總共有2條路線，主要行經觀光景點集中的東山地區。「EX100」（每天24班）自起站JR京都車站行駛至五条坂（清水寺）、祇園、平安神宮前等景點後，終點站為銀閣寺。「EX101」（每天24班）則是連接京都車站與五条坂的直行巴士。

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京都一般的市區公車費用為成人230日圓（約11.4元港幣），特急巴士價格則為成人500日圓（約24.8元港幣）、兒童250日圓（約12.4元港幣）。

購買「地下鐵公車一日券」（成人1100日圓、兒童550日圓）也可搭乘。車內會使用日文、英文、韓文與中文進行廣播。需要注意的是，「觀光特急巴士」只在周末或日本新年假期等例假日行駛。京都當地民眾也能搭乘此巴士，但無法使用定期券或回數券。

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新冠疫情後，外籍旅客再次湧入日本京都。2023年秋天後，愈來愈多使用市區公車的京都市民抱怨「觀光客太多，擠不上公車」。京都市長松井孝治昨出席京都車站舉行的出發式表示「為了在守護市民與遊客的同時，讓遊客享受觀光，想出了這個提升便利性的方法」。

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