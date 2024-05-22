你能看出來嗎？一原因這護照持有人被拒登機 哭訴：家庭旅行毀了
撰文：ETtoday
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英國一個家庭開心準備到土耳其旅遊，父親卻因護照上有一塊小小的墨水痕迹，被航空公司人員拒絕登機。
一家3口被迫放棄花費2,500英鎊（約24,849港元）的假期，令他們忍不住質疑，他過去8年來使用這本護照從未遇過這種問題。
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《鏡報》報道，女子夏綠蒂（Charlotte Estlick）、丈夫米克（Myk）和6歲女兒原定本月3日跟團到土耳其達拉曼旅遊，到機場後米克卻因護照上小小的污漬被拒絕登機。
米克為這趟旅行辛苦工作一整年，夏綠蒂不願丟下老公，只好放棄出遊，女兒還因此難過落淚。
夏綠蒂指出，米克過去8年來都使用同一本護照，甚至去年5月才飛到同樣的目的地達拉曼，當時沒有遇上任何問題，土耳其海關人員在護照上蓋完章就放行。
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「如果我們知道護照損毀，早就換新了」，因此損失近2,500英鎊，包括1,900英鎊（約17,888港元）的團費和停車費、保險費等。
夏綠蒂向航空公司投訴後，旅行社正調查這宗事件。
她後來將丈夫護照的照片上傳Facebook，網友都稱根本找不到污漬：
「墨水在哪」
「那看起來就像護照圖案的一部份」
「我看起來沒問題」
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