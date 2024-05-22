你能看出來嗎？一原因這護照持有人被拒登機　哭訴：家庭旅行毀了

英國一個家庭開心準備到土耳其旅遊，父親卻因護照上有一塊小小的墨水痕迹，被航空公司人員拒絕登機。



一家3口被迫放棄花費2,500英鎊（約24,849港元）的假期，令他們忍不住質疑，他過去8年來使用這本護照從未遇過這種問題。

點圖放大看護照照片及了解更多：

+ 13

《鏡報》報道，女子夏綠蒂（Charlotte Estlick）、丈夫米克（Myk）和6歲女兒原定本月3日跟團到土耳其達拉曼旅遊，到機場後米克卻因護照上小小的污漬被拒絕登機。

米克為這趟旅行辛苦工作一整年，夏綠蒂不願丟下老公，只好放棄出遊，女兒還因此難過落淚。

夏綠蒂指出，米克過去8年來都使用同一本護照，甚至去年5月才飛到同樣的目的地達拉曼，當時沒有遇上任何問題，土耳其海關人員在護照上蓋完章就放行。

【延伸閱讀】上機前「老婆堅持去買Starbucks」 登機閘關閉一刻人夫決定咁做（點圖放大瀏覽）：

+ 20

「如果我們知道護照損毀，早就換新了」，因此損失近2,500英鎊，包括1,900英鎊（約17,888港元）的團費和停車費、保險費等。

夏綠蒂向航空公司投訴後，旅行社正調查這宗事件。

她後來將丈夫護照的照片上傳Facebook，網友都稱根本找不到污漬：

「墨水在哪」

「那看起來就像護照圖案的一部份」

「我看起來沒問題」

【延伸閱讀】新加坡女抽中「國泰免費機票」 發現要自負逾千稅金：要破產了（點擊放大瀏覽）：

+ 22

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】