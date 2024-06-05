英國大選｜兩候選人熒幕前首度交鋒　論遏制通脹　辛偉誠竟敢邀功

英國將在7月4日舉行大選，決定議會下院650個議席的歸屬。據路透社報道，當地時間6月4日，距離大選還剩一個月之際，英國首相、保守黨領袖辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）與工黨領袖施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）進行了大選前首場電視辯論，兩人就如何提振英國經濟展開激烈爭論。



英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，左）和工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，右）2024年6月4日出席由英國獨立電視台（ITV）主持的首場選舉辯論。（Reuters）

報道稱，兩人的發言都沒什麼新意，但根據辯論結束後進行的一項民意調查，辛偉誠在這場辯論中略佔上風，約51%的英國民眾認為他的表現更佳，施紀賢的表現則得到49%的英國民眾認可。

這場辯論圍繞英國選民關注的經濟問題展開，涉及生活成本危機、稅收、移民問題等多項議題。兩人均堅持各自政黨的競選路線，辛偉誠稱只有保守黨的計劃才能刺激英國經濟增長，施紀賢則將英國的經濟混亂歸咎於保守黨。

辛偉誠在辯論中重申了保守黨在降低通貨膨脹方面取得的成就，他指出，英國通脹率已經從2022年底超過11%的峰值降至略高於2%。辛偉誠表示，保守黨應該繼續執政，因為他針對英國經濟的「明確計劃」正在發揮作用。

他對工黨發起攻擊，稱工黨除了「打算將每個人的稅收提高2000英鎊」之外，對英國經濟沒有任何計劃，「記住我的話，工黨會提高對你們的稅收，這刻在他們的基因里。你們的工作、汽車、養老金，只要是你能想到的東西，工黨都會對其徵稅。」

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，不在圖中）和工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）2024年6月4日出席由英國獨立電視台（ITV）主持的首場選舉辯論。（Reuters）

路透社稱，施紀賢沒有立即否認這一指控，但他後來表示，「稅收提高2000英鎊」的說法純屬無稽之談。施紀賢將英國經濟的混亂歸咎於執政的保守黨，他指出，前首相約翰遜（Boris Johnson）因醜聞下台，保守黨推舉的繼任者卓慧思（Liz Truss，特拉斯）幾乎搞垮了英國經濟，「這個政府已經失去控制」。

施紀賢稱，他能理解英國民眾對生活成本危機的擔憂。他與一名觀眾互動時說：「我父親在工廠工作，母親是一名護士。在我成長過程中，我們的家庭並不富裕。所以，我確實理解在看到郵遞員送來賬單時的痛苦。這是什麼賬單，我能付得起嗎？我認為首相不明白這一點。」

工黨此前多次表示，如果贏得英國議會選舉，該黨不會提高所得稅或英國國民保險稅。

在移民問題上，辛偉誠和施紀賢都表示，他們會考慮將進入英國的非法移民送往其他國家，但兩人在法律問題上存在分歧。

當被問及如果將移民驅逐到盧旺達的政策不起作用，英國是否會退出《歐洲人權公約》時，辛偉誠回答說，假如不得不作出抉擇，他會選擇「保衛國家的安全」。施紀賢則主張維護公約，稱英國應該成為「國際舞台上受人尊敬的一員」。

英國廣播公司（BBC）稱，有趣的是，兩人截然相反的回答都贏得了在場觀眾的掌聲。

2019年6月，時任美國總統特朗普（Donald Trump，右）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，左）出訪英國（Getty）

在外交政策方面，辛偉誠和施紀賢有着相近的觀點，兩人均表示，即使美國前總統特朗普（Donald Trump）重返白宮，英國依然需要保持與美國的密切關係。施紀賢稱，英美的「特殊關係」已經超越了領導人的身份問題。辛偉誠也表示，與美國建立牢固的關係對於確保英國安全至關重要。

在辯論的最後，兩人再次互相攻擊。辛偉誠指責施紀賢向選民開出空頭支票，「在不確定的時期，我們無法承受這樣一個不確定的首相。」施紀賢回應稱，他不會像保守黨一樣作出沒有資金支持的承諾，「這次選舉的選擇很明確：是讓保守黨製造更多混亂，還是給工黨重建英國的機會。」

然而，美媒提到，儘管兩人都承認英國在經濟、公共醫療服務、移民等問題上存在嚴重不足，都主張採取更多改革措施，但當被問及解決這些問題所需的資金從何而來時，兩人均無法作出直接回答。

路透社也直言，辛偉誠和施紀賢在辯論中的發言都沒有什麼新意。但辯論結束後的一項民意調查顯示，辛偉誠在辯論中佔據了上風。民調顯示，約51%的英國民眾認為辛偉誠的表現更佳，49%的人更加認可施紀賢的表現。

不過，辛偉誠團隊此前承認，辛偉誠不太可能通過一次辯論扭轉落後局面。辛偉誠的一名助手對英媒表示，辯論是競選中的一個重要時刻，但沒人認為這是「改變遊戲規則的時刻」。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）2024年6月4日出席由英國獨立電視台（ITV）主持的首場選舉辯論。（Reuters）

英國工黨目前在民意調查中表現出巨大優勢，領先保守黨約20個百分點。英國天空新聞台和民調機構YouGov在5月底進行的民調顯示，工黨以47%的支持率位居第一，保守黨則以20%的支持率排在第二。緊隨其後的是新興的右翼政黨英國改革黨，支持率約為12%。

但這項民調也顯示，雖然英國公眾對辛偉誠極為不滿，他們對施紀賢的評價也不高。YouGov稱，只有20%的受訪者對辛偉誠持正面看法，71%的人對他持負面看法。相比之下，34%的受訪者對施紀賢持正面看法，51%的人持負面看法。

因此，英國《衛報》直言，工黨在民調中的優勢，可能更多反映了英國民眾對保守黨執政的不滿，而非對施紀賢的認同。

英國脫歐領軍人物法拉奇（Nigel Farage）2024年6月3日宣布重新出任改革黨（Reform UK）黨魁。圖為他6月3日在倫敦出席記者會時的情形。（REUTERS/Maja Smiejkowska）

在連續執政14年後，英國保守黨正面臨敗退的風險。就在這場辯論的前一天（6月3日），英國改革黨創始人之一法拉奇（Nigel Farage）突然改變策略，宣佈將參加今年的英國大選。這將是法拉奇第八次競選英國議會下院席位，此前七次嘗試均以失敗告終。

作為英國脫歐的「領軍人物」之一，法拉奇的回歸將進一步打擊保守黨的選情。美聯社稱，法拉奇所在的英國改革黨可能會分走保守派老年選民的選票，而這恰恰是保守黨一直試圖爭取的選民群體。

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