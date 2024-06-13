李強訪新西蘭晤總督基羅　稱打造中新全面戰略夥伴關係升級版

中國國務院總理李強6月13日上午抵達新西蘭首都惠靈頓，開啟中國政府自2017年以來對新西蘭的最重要訪問，下午在惠靈頓總督府會見新西蘭總督基羅（Cindy Kiro）。



根據新華社，李強13日表示，中新建交52年來，兩國友誼歷久彌新，雙邊關係取得長足發展，他此次訪新正值中新建立全面戰略夥伴關係10周年，是一次友誼之旅、合作之旅，中方願同新方攜手努力，打造中新全面戰略夥伴關係升級版，更好造福兩國乃至世界人民。

圖為2024年6月13日，李強訪問新西蘭期間，新西蘭為他舉行歡迎儀式。（Reuters）

圖為2024年6月13日，李強訪問新西蘭期間，新西蘭為他舉行歡迎儀式。（Reuters）

根據俄衛網，據悉，6月13日下午，李強將在新西蘭總督府受到接待，隨後前往總理府與總理拉克森（Christopher Luxon）共進晚餐。

李強抵達惠靈頓後引用中國古詩句「天涯若比鄰」形容中新關係。他希望向新西蘭政府和人民致以「親切的問候和祝福」。

李強說：「期待同新西蘭領導人和各界人士就中新關係和共同關心的問題深入交換意見，推動兩國各領域交流合作持續深化，打造中新全面戰略夥伴關係升級版。」

李強還稱，雙方應加強關係，「為世界和平、穩定、發展與繁榮作出更多貢獻」。

應拉克森、澳洲總理阿爾巴尼斯和馬來西亞總理安瓦爾邀請，李強13日至20日對新西蘭、澳洲和馬來西亞進行正式訪問。訪澳期間，李強將同阿爾巴尼斯舉行第9輪中澳總理年度會晤。