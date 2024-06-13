美國新制裁逾300中俄實體與個人　北京：反對單邊制裁和長臂管轄

中國外交部發言人林劍6月13日就美國財政部新制裁方案涉及300多間來自中國和俄羅斯的實體和個人表示，中方堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄，中俄之間的正常經貿往來不應受到干擾和破壞，更不應成為抹黑遏制中國的工具。



根據澎湃新聞，林劍表示，中俄兩國是全面戰略協作夥伴，雙方開展互利合作有自身的內在邏輯和強大韌性，符合兩國利益，「在烏克蘭危機問題上，誰在呼籲對話爭取和平，誰在拱火遞刀鼓動對抗，國際社會有目共睹。」

林劍指，美方一方面源源不斷向烏克蘭提供武器彈藥，一方面把破壞和平、延宕危機的責任甩給別國，甚至把危機當成肆意制裁打壓別國的良機，可謂是機關算盡、虛偽至極、霸道無比。

外交部發言人林劍。（中國外交部）

2024年3月25日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部）

林劍表示，美國在全球範圍內濫施單邊制裁，貽害無窮，嚴重損害他國的主權安全，造成人道慘劇，破壞產供鏈的穩定。烏克蘭危機升級後，美方的制裁更是變本加厲，而這種亂舞「制裁大棒」的做法不僅無助於問題的解決，反而成為世界一個主要的風險源頭。

林劍強調，中方不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，絕不接受抹黑施壓，甩鍋推責，中方敦促美方立即停止濫施非法單邊制裁，多為停火止戰、恢復和平發揮建設性作用，也將採取一切必要措施，堅定維護中國企業和公民的合法權益。