英國擴大制裁援俄實體等5中港公司　中國駐英使館：反對單邊主義

撰文：劉耀洋
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英國6月13日以「威脅烏克蘭主權和領土完整」為由，宣布制裁多42間公司和6艘船，當中包括5間中國和香港公司。中國駐英國使館發言人表明堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。

據路透社6月13日報道，新制裁包括針對總部位於中國的衡水元展貿易有限公司（Hengshui Yuanchem Trading）和總部位於香港的香港恒邦微電子有限公司（Hengbangwei Electronics）。

中國駐英國使館發言人表示，相關制裁沒有國際法依據，中方堅決反對英國單邊主義的行徑。

發言人批評，英方罔顧國內國際民意，不斷火上加油，助長俄烏戰事延綿不絕，致使和平更加遙遙無期。英國政府不但沒有反思自己的惡劣行徑，反而羅織罪名制裁中國及其他國家企業，充分暴露英方的虛偽嘴臉。

英國6月13日宣布制裁多42間公司和6艘船，當中包括5間中國和香港公司。圖為2015年10月19日，為迎接習近平訪英，在倫敦掛起的中國國旗與英國國旗。（Getty）
2013年12月2日，中國北京天安門廣場的中國國旗和英國國旗。（Getty）

發言人敦促英方立即糾正錯誤，撤銷對中國企業的制裁。中國政府將採取堅定有力措施維護中國企業合法權益，任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。

發言人重申，在烏克蘭問題上，中國的立場是勸和促談。為此，中國和巴西最近聯名發表了關於推動政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，強調遵守局勢降溫三原則。同時呼籲各方堅持對話談判、加大人道援助、反對使用核武、反對攻擊核電廠、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

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