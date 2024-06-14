伊朗加裝離心機提升濃縮鈾能力　疑反制IAEA促配合調查決議

國際原子能機構（IAEA）向成員國日提出報告，指伊朗正透過加裝離心機，為位於福爾多（Fordow）及納坦茲（Natanz）的兩個核設施，提升濃縮鈾能力。 其中在福爾多的安裝正快速推進。路透社6月13日引述外交官員稱，伊朗此舉為回應IAEA日前決議，作出有限度報復。



路透社報道，IAEA向成員國發送的機密報告指出，伊朗於6月9日及10日通知IAEA，將未來3至4週內，為福爾多的核設施加裝離心機，預定為1號機組安裝8個級聯（cascades），每個級聯裝有174台IR-6離心機。

IAEA於6月11日確認，伊朗已完成其中兩個級聯的離心機安裝，另有4個級聯的離心機正在安裝。而在此輪加裝前，福爾多共有8個級聯正在運行。

與此同時，伊朗通報IAEA，其位於納坦茲（Natanz）的核設施，也將額外安裝離心機，預定為18個級聯安裝先進的IR-2m離心機。不過，伊朗並未提供開展時間。

IAEA理事會6月5日通過一項決議，呼籲伊朗配合IAEA的調查、撤銷阻撓監察人員進入設施，指其有義務提供相關資料及核查許可，否則國際社會或採取進一步行動。伊朗駐聯合國代表團當日批評，IAEA的決議倉促且不明智。