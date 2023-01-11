美智庫推演台海戰爭5結局　台如無援兵下場慘　解放軍10週取台北

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）以大陸武力攻台進行的24輪兵推，共有5種情境設定，分別為「基礎模擬」、「悲觀模擬」、「樂觀模擬」、「台灣孤立無援模擬」與「末日模擬」。



該智庫認為，若大陸2026年攻台，可能將以失敗收場，不過美中台都將付出慘痛代價。

CSIS公布的24次兵棋推演的5大情境設定如下：「基礎模擬」（BASE SCENARIO）、「悲觀模擬」（Pessimistic Scenarios）、「樂觀模擬」（Optimistic Scenarios）、「台灣孤立無援模擬」（Taiwan Stands Alone）與「末日模擬」（Ragnarok）。

【懶人包】一個圖輯看清該智庫分析大陸攻台5種結果（點圖放大閱讀重點節錄）：

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基礎模擬（BASE SCENARIO）

基礎設定兵推三次，其中2次解放軍前10天仍未能成功佔領重要港口，最後一次為解放軍佔領台南港，但仍因轟炸而無法使用， 因此判斷為「僵局，趨勢不利陸方」。

基礎模擬共進行3次兵推，結果為美日台勝利。解放軍登陸對台作戰僅持續14天，成功登陸37個營，因為有渡海損失，實際登陸部隊約30個營（3萬人）登陸，總佔領區域為2600平方公里（台灣的7%）。

美日聯軍方面，儘管美日在沖繩部署防空和飛彈防禦系統，但因其在台灣周圍的空軍基地不足，且缺乏抗炸機堡，戰機尚未起飛便遭大陸飛彈摧毀。美國空軍損失206架、海軍96架；日軍112架。另外，美國海軍在大陸反艦飛彈攻擊下，損失2艘航艦、7-20艘軍艦，日本海上自衛隊損失26艘軍艦。

台灣方面，空軍損失50%，海軍26艘軍艦全滅。陸軍平均傷亡約3500人，其中約三分之一陣亡。

大陸解放軍海軍平均損失138艘艦艇。包含86艘兩棲艦艇和52艘作戰艦艇。空軍部分，在美國無法攻擊解放軍空軍基地的前提下，平均損失161架戰機。陸軍部分，成功登台部隊約有7000人傷亡、3萬人成為戰俘，未成功登台部隊則有1.5萬人傷亡。

報告指出，因為基礎設定中解放軍渡海很快就失敗，陸戰規模很小，其地面部隊平均傷亡約七個營，另外有一萬五千人在渡海中損失（兵推假設其中一半死亡），此外還有已經上岸的三萬共軍，因為斷補而被俘，另外，兵推重點是美軍大量使用LRASM（遠程反艦飛彈），但庫存很快用盡。

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悲觀模擬（Pessimistic Scenarios）

悲觀模擬共進行19次兵推，解放軍對台攻勢皆失敗，但16次中有13次是「僵持」局面（三次解放軍有利，兩次平局，七次解放軍不利）。在悲觀模擬中，美軍AGM-158（JASSM-ER）飛彈是否能反艦列為關鍵因素，因設定JASSM不能打船，美軍必須更仰賴飛機火力，使美軍飛機損失大幅提高，也讓解放軍將火力集中打美日機場。再加上美軍動員、反應、參戰速度較慢、台灣軍方反應遲緩、美軍禁止攻擊大陸本土、解放軍飛彈庫存較多、日本自衛隊即使遇襲也禁止積極進攻等因素。

雖然解放軍在悲觀模擬中表現較佳，卻依然沒有任何一次「勝利」，所謂勝利的定義，是指解放軍登島且控制港口和許多區域、上岸兵力有優勢。

解放軍方面，對台作戰持續21天，成功登台的部隊有43個營（4.3萬人）。總佔領區域多在台灣南部地區，共6240平方公里，並控制港口和機場。美國則會對這些設施進行大規模空襲。

美日聯軍方面，美國空軍平均損失484架軍機，空自的損失161架。兵推當中還提到，在JASSM-ER設定為無法反艦時，美國更依賴戰機發射RGM-184（JSM）、AGM-154（JSOW）等相對短程的反艦飛彈，造成戰機額外損失。海軍方面，美國海軍和海自將各損失14艘軍艦。

台灣方面，僅提到因解放軍登台部隊人數增加，台灣陸軍將損失2.2萬人。並未提到空軍與海軍。

因設定情境為美軍JASSM-ER無法反艦與美軍增援速度較慢，解放軍海軍僅損失120艘軍艦。空軍平均損失327架軍機，關鍵在於JASSM-ER是否摧毀其空軍基地。陸軍平均傷亡為1.7萬人。

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樂觀模擬（Optimistic Scenarios）

樂觀模擬共進行2次兵推，包含11個情境：美國能使用日本民間機場、解放軍限制使用飛彈、解放軍艦艇防空兩棲能力較差、美軍預先從關島收縮以避免打擊、美日有更多機堡、日本立即參戰、共軍兩棲能力低落、美軍五代機更強、美軍飛官更強、艦艇防空較差等。結果均為解放軍慘敗。

解放軍方面，對台作戰僅持續7天，持續數周零星衝突。且登陸艦隊在前3天就遭受重創，登陸25個營，扣除渡海損失為22個營，佔領780平方公里。對台作戰宣告失敗。

美日聯軍因戰事迅速結束，損失最少，美國空軍損失200架、海軍8艘艦艇。日本空自90架、16艘艦艇。

解放軍空軍損失18架軍機，海軍損失129艘艦艇，陸軍約有3000人傷亡，其中1000人陣亡，並有2.4萬人遭俘。

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台灣孤立無援模擬（Taiwan Stands Alone）

美國和其他盟友不介入，解放軍兩棲部隊將在南部登陸，三周後佔領台南、高雄，第六周佔領台中；另，由於西側北推緩慢，解放軍在花蓮開闢第二條戰線；第十周佔領台北。報告也提到，如果過程中沒有外力介入，台灣當局可能在全面佔領前就會投降。

解放軍方面，對台作戰長達70天，約230個營（16.5萬人）登陸，佔領面積36000平方公里。國軍反艦飛彈未能全面摧毀解放軍兩棲艦艇，且解放軍能夠及時修復港口與機場等設施。

在這項模擬中，台灣損失最慘烈，空軍、海軍幾乎全滅，陸軍8.5萬人傷亡，其中約2.8萬陣亡，傷亡人數約為動員總兵力的50%。

解放軍17艘兩棲艦艇和17艘護衛艦艇遭國軍反艦火力擊沉，另損失約240架飛機（多為國軍防空擊落），解放軍傷亡約7萬人，其中2.3萬人陣亡。

不過兵推結果也顯示，解放軍需長時間才能佔領台灣主要城市，這將為台灣尋求美國或其他盟友支援爭取時間。

末日模擬（Ragnarok）

解放軍被設定為「一定會勝利」，設定情境為：日本嚴守中立，拒絕美軍從在其國內軍事基地展開行動，以及解放軍成功阻止美軍使用長程轟炸機。

在此設定下，解放軍集中長程火力打擊關島，並在美軍空中力量無法介入的情況下，得以向地面部隊空運物資補給支援。美軍在解放軍發起對台作戰三周後才介入，且僅能靠核潛艦（SSN）滲透到台海作戰。解放軍在國軍反艦火力和美軍SSN的打擊下損失約三分之一船隊，但仍成功登陸。

對於兵推結果，CSIS智庫高級顧問坎森表示，「美國會失去數百架飛機，2艘航空母艦和多艘船隻，關島基地遭破壞，台灣經濟重挫，日本因捲入戰爭，基地也會受損。」、「大陸會損失100多艘軍艦，和數萬名士兵陣亡受傷或被俘虜。」

台灣方面，國軍26艘水面艦艇將損失殆盡，兵力損失預計 3500 人以上，台灣失去電力供應，基本民生活動停止。

對於此次公布的兵推結果，陸媒稱，這種「紙面勝利」沒有任何實際意義，美國從台灣當局手上賺取真金白銀，才是其真實利益所在。大陸「神鳥知訊」融媒體軍事評論欄目稱，如果大陸真的下定決心動用武統選項，登陸顯然會是優先作戰任務，而地面部隊將產生決定性作用；一旦戰事打響，解放軍封鎖台灣，美日難以對台輸送地面部隊，只能依靠台軍本土部隊，而解放軍還能不斷輸送兵力，CSIS的第一個條件顯然就不可能達成。

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