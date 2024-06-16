史丹福大學調查：WFH兩天+三天回公司辦公　可達至三贏

美國史丹福大學（Stanford University）一項歷來最大規模的混合工作方式研究顯示，每星期兩天居家、三天到辦公室上班是三贏工作模式，可以降低離職率、提高滿意度以及讓員工取得成功。



美國史丹福大學經濟政策研究所的工作模式專家布魯姆（Nicholas Bloom）領導這項歷時半年的研究，參與的是中國跨國科技公司攜程網Trip.com的1,612名員工。考慮到全球七成的員工每周兩天居家辦公，因此研究也以此為標準。研究結果刊登在最新一期《自然》（Nature）期刊。

數據顯示，混合工作方式提高了留職率和滿意度，而且無論是從事創意或以團隊導向為主的部門如營銷、財務與工程等，員工在工作上都可取得成功。

在混合工作模式下，非經理級員工的離職率只有2.4％，女性、非管理人員和必須每日長時間通勤（超過一個半小時）的員工尤其願意留在工作崗位上；員工在工作與生活平衡，以及生活滿意度方面的滿意度更高。

有打工仔稱公司認為員工在家工作效率太低，突然要求所有員工每日WFH也要「開住cam做嘢」，令他不禁大呻「失去咗WFH嘅自由」。（示意圖，GettyImages）

有打工仔於網上發文大呻，在家工作期間用Zoom開會「嘈到拆天」，因同事們家中不斷發出各種嘈雜的聲音。（《我們與惡的距離》劇照）

許多企業高管認為，居家辦公會使財務、營銷和工程領域的工作職能下降。上述研究證明，混合工作模式至少不會影響員工的績效。

布魯姆估計，目前全球有約1億名員工採用某種形式的混合工作方式，其中許多人在知識領域任職。

早在冠病疫情爆發之前，布魯姆就一直在研究遠程生產力。他曾指出，混合工作對僱員和僱主都有好處，並繼續建議僱主提供更靈活的工作安排。不過，如今美國有越來越多公司將員工召回辦公室。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在疫情期間堅定地接受了遠程工作，最近又要員工每星期回公司三天。

布魯姆發表聲明說：「如果管理得當，讓員工每星期在家工作兩三天仍然可以實現公司想要的企管、企業文化建設和創新水平。從企業決策的角度來看，混合工作是不存在明顯贏家和輸家的少數情況之一。幾乎只有贏家。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

