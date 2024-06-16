烏克蘭和會｜沙特：和談需要俄國參與　澤連斯基：愛和平就沒戰爭

烏克蘭和平峰會6月15至16日在瑞士比爾根山度假村（Burgenstock Resort）舉行，有超過90個國家及組織參與。美國總統拜登（Joe Biden）雖然沒參與，代為出席的副總統賀錦麗（Kalama Harris）就宣布向烏克蘭提供15億美元援助，當中包括協助改善能源基建和解決人道危機。



路透社及天空新聞（Sky News）15日報道，沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）在峰會上表示，利雅得方面致力協助結束俄烏戰爭。他認為任何可信的和談需要俄羅斯的參與，並指國際社會鼓勵任何邁向認真談判將需要作出艱難的妥協，以作為和平路線圖的一部分。

俄羅斯沒有參與這次峰會，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，如果俄羅斯有意追求和平，那麼根本就不會有戰爭。他強調大家需要共同決定如何為世界帶來適當的和平，以及找出真正長久的方式。

烏克蘭和平峰會2024年6月15日至16日在瑞士比爾根山度假村（Burgenstock Resort）舉行。圖為美國副總統賀錦麗（左）與烏克蘭總統澤連斯基（右）在峰會進行期間，在場邊進行雙邊會談並握手。（ALESSANDRO DELLA VALLE/Pool via REUTERS）

2024年6月13日，在意大利舉行的七國集團（G7）峰會期間，美國總統拜登（Joe Biden）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）於記者會上握手。（Reuters）

與會的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則表示，今天凍結衝突，以及烏克蘭的土地遭外國軍隊佔領並非和平的方式，而是為將來的侵略埋下伏線。她認為有各方需要支持一個全面、適當和可持續的烏克蘭和平，而且要恢復烏克蘭的主權及領土完整。

芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）提到，該國有1300公里的邊境與俄羅斯相鄰，而在二戰時，俄羅斯就佔領芬蘭10%領土，當中包括祖父母及父親的出生地。斯圖布指，和平一直是一個進程，因此有需要盡快舉行跟進對話。報道稱，沙特是其中一個舉行跟進會議的熱門國家之一。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）日前提出俄烏的談判條件，包括烏克蘭軍隊撤出頓涅茨克和盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱地區，以及烏克蘭放棄加入北約。白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）批評有關建議荒謬，指它只會為俄羅斯進一步控制烏克蘭。他又稱，中國缺席這次峰會，或可能是因應俄羅斯的要求。

另外意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，法國在七國集團（G7）峰會上提出各國在巴黎奧運及傷殘人士奧運會舉行期間停火，並獲G7領袖一致支持。