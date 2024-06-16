法國全國數十萬人上街示威　反對極右翼崛起

新華社月15日稱，在法國各大工會和左翼政黨號召下，法國全國數十萬人15日走上街頭，反對極右翼政黨「國民聯盟」的崛起。



根據法國警方統計，15日全國有25萬人參加遊行，其中巴黎共有7.5萬人參與。

在9日舉行的歐洲議會選舉中，由於法國執政黨復興黨（Renaissance，RE）所獲支持率遠低於極右翼政黨「國民聯盟」（Rassemblement National，RN），法國總統馬克龍宣布解散國民議會，並於6月30日和7月7日舉行新一屆國民議會選舉的兩輪投票。

法國反右示威：2024年6月15日，國民議會選舉6月30日舉行之前，人們在法國巴黎民族廣場（Place de la Nation）參加反對法國極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National，簡稱RN）的示威活動。有人站到名為「共和國之凱旋」（Triumph of the Republic）的雕塑上方。（Reuters）

2024年6月15日，國民議會選舉舉行之前，人們在法國巴黎參加反對法國極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National，簡稱RN）的示威活動。（Reuters）

最新民調顯示，極右翼「國民聯盟」在第一輪國民議會選舉中支持率位於各黨派之首。如果按目前支持率，極右翼在國民議會總共577席中將獲得可能高達195個至245個席位，成為國民議會第一大黨，法國歷史上產生第一位極右翼總理可能性正變得愈來愈大。

法國反右示威：2024年6月15日，國民議會選舉6月30日舉行之前，人們在法國巴黎民族廣場（Place de la Nation）參加反對法國極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National，簡稱RN）的示威活動。有人站到名為「共和國之凱旋」（Triumph of the Republic）的雕塑上方。（Reuters）

面對極右翼崛起給法國政治帶來的巨大威脅，法國社會黨（Parti socialiste，PS）、共產黨等左翼政黨14日宣布成立左翼聯盟「新人民陣線」，共同阻止「國民聯盟」在國民議會選舉中獲得多數席位。法國前總統奧朗德（Francois Hollande）15日宣布，將作為左翼政黨候選人在科雷茲選區參加選舉，希望左翼政黨團結起來，共同抵抗極右翼崛起。