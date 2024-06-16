英國大選｜工黨支持率大幅領先　民調機構：保守黨或走向「滅亡」

據路透社6月15日報道，英國民調機構最新公布的三項民意調查結果顯示，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）領導的保守黨支持率持續低迷，大幅落後於反對黨工黨，可能在7月4日舉行的英國下議院議會選舉中慘敗。分析人士警告指，保守黨或將在此次選舉中面臨「滅亡」（electoral extinction）。



報道稱，民調機構Savanta與《每日電訊報》（Daily Telegraph）於6月12日至14日進行的民意調查顯示，英國工黨的支持率為46%，較前一周增加了2個百分點。保守黨的支持率則下降了4個百分點，跌至21%，工黨的領先優勢達到25個百分點。

這是自英國前首相卓慧思（Liz Truss）上台以來，工黨取得的最大領先優勢。Savanta政治研究主管霍普金斯（Chris Hopkins）表示：「我們的研究表明，這次大選可能會讓保守黨在選舉中滅亡。」

Savanta在社交媒體上發布的民調結果：

民調機構Survation在《星期日泰晤士報》（Sunday Times）發布的民調結果則顯示，工黨的支持率為40%，保守黨的支持率為24%。該機構指出，保守黨將在本次大選中遭遇「前所未有的打擊」，可能創下該黨成立近200年以來最糟糕的選舉成績。

這項民調是在5月31日至6月13日進行。Survation估算，根據英國的簡單多數選舉制度，工黨有望贏得議會下院650個議席中的456個。保守黨可能僅獲得72個議席，達到自1906年以來的最低水平。保守黨曾在1906年英國大選中遭遇慘敗，當時該黨獲得了156個席位。

Survation預測工黨可能贏得456個議席，保守黨只能獲得72個議席：

另一家民調機構Opinium在6月12日至14日進行的民意調查也顯示，在距離選舉還剩不到三周之際，工黨以約17個百分點的巨大優勢領先於保守黨。根據該機構在英國《觀察家報》（Observer）發表的結果，工黨的支持率約為40%，保守黨的支持率為23%。

但Opinium政策和公共事務主管克勞奇（James Crouch）注意到，英國改革黨、自由民主黨等小黨派的支持率均有所上升，可能分走工黨和保守黨的選票，「兩大政黨都受到了打擊，得票率跌至卓慧思政府以來的最低點。」

克勞奇指出，英國政壇可能回歸2016年以前的「多黨並立」格局，「儘管人們認為，簡單多數選舉總是會把選民推向兩大政黨，但選民對於主流政治日益增長的憤怒、沮喪和不信任情緒正在助長西方民主國家的分裂——英國也不能倖免。」

Opinium在社交媒體上發布的民調結果：

此外，與保守黨不斷下滑的支持率相比，其競爭者之一、新興右翼政黨英國改革黨（Reform UK）的支持率迅速上升，達到約13%，僅次於工黨和保守黨。民調機構YouGov此前發布的一項民意調查甚至顯示，改革黨的支持率可能超過保守黨。

改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）形容這是一個「轉捩點」，他在13日的競選活動中稱，改革黨已經成為「工黨的反對黨」。他還作出大膽預測，稱保守黨可能在本次大選後消亡，「他們（保守黨）很可能已經完蛋了，這或許就是他們旅程的終點。我願意領導英國的中右翼。」

英國首相辛偉誠2024年6月11日在英國西爾弗斯通發表大選宣言（Reuters）

但英國首相、保守黨領袖辛偉誠一再強調，選舉結果要到投票日才會揭曉，他將為爭取每一張選票而「努力奮鬥」。辛偉誠表示：「競選活動才剛剛進行到一半。我總是強調，最重要的民意調查是7月4日的投票。工黨開出的是空頭支票，他們會對房子、養老金、汽車和家庭徵稅，我將努力確保這一切不會發生。」

辛偉誠還表示，無論選舉結果如何，他都會繼續留在英國議會，直到五年任期結束。據英國《衛報》（Guardian）報道，當被問及是否會在保守黨獲勝後繼續擔任首相，或在保守黨敗選後繼續擔任反對黨議員時，辛偉誠回答說「是的」。

英國大選： 2024年6月13日，英國在野工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）在克魯（Crewe）進行競選活動。（Reuters）

目前，英國工黨和保守黨均已發表2024年競選宣言。工黨的選舉宣言核心為「經濟增長和創造財富」，強調維持經濟穩定，並推出以清潔能源為核心的新產業戰略。保守黨的宣言則側重於減稅，承諾為英國工薪階層減稅170億英鎊（約1684億港元）。

有批評人士稱辛偉誠的減稅計劃「令人難以置信」，因為這一計劃的資金來源是控制福利支出和遏制逃稅，可能會讓富裕階層從中受益。「政治新聞網」歐洲版（Politico EU）則指出，偏左的工黨和中間偏右的保守黨都承諾支持金融服務業，無論哪個政黨贏得大選並組建新一屆政府，倫敦金融城都能如願以償，「因此可以說，銀行家已經毫無懸念地贏得了英國大選」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

