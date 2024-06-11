辛偉誠競選宣言：承諾增建屋增減稅措施 降國民保險供款移民減半
撰文：王海
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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）6月11日發表競選宣言，承諾若然勝選繼續執政，保守黨政府未來5年將大幅增加建造房屋，又稱會增加減稅措施，降減民眾的國民保險（National Insurance，簡稱NI）供款，以及把移民人數減半。
英國首相辛偉誠6月11日發表宣言全程影片：
英國7月4日將舉行大選，民調顯示首相辛偉誠支持度持續低迷，大幅落後工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）約20個百分點。
首置42.5萬鎊以下物業免印花稅
辛偉誠6月11日在西爾弗斯通（Silverstone）發表保守黨競選宣言，向選民作出一系列承諾，其中包括首次置業人士購買房屋價值低於42.5萬英鎊（約422萬港元），將不需要繳納任何印花稅。
他同時承諾在未來5年透過廢除歐盟法例和加快棕地規劃，增加建造房屋160萬伙。
辛偉誠也承諾將削減僱員的國民保險供款率2個百分點。
在移民議題上，辛偉誠承諾將移民人數減半。
英國首先辛偉誠6月11日發表保守黨競選宣言，摘要如下：
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