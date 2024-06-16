做法罕見：中國讓澳洲某程度「自選熊貓」　澳媒指北京藉此發訊息

中國國務院總理李強在訪問澳洲期間宣布，中國將向澳洲阿德萊德動物園（Adelaide Zoo）提供一對新的大熊貓，他說，中國將為租借國澳洲提供可供選擇的「候選熊」*。這種做法十分罕見。



對於澳洲民眾來說，他們對李強此行最關注的一點，就是中國宣布將一對熊貓送往阿德萊德動物園。

（*編按：熊貓的誕生與熊相關，但不是熊，故不能置於熊科；牠與小熊貓相關，但不是貓，故不能置於浣熊科。牠是從食肉目里分化出來的一個獨立的系統，稱其為熊貓科（Ailuropodidae））

李強訪澳：圖為2024年6月16日，中國總理李強（中）在澳洲阿德萊德參觀阿德萊德動物園。圖中後方是中國旅澳大熊貓生活的園區。（Reuters）

李強訪澳：圖為2024年6月16日，中國總理李強（中）在澳洲阿德萊德參觀阿德萊德動物園。圖中後方是園區內中國旅澳大熊貓「旺旺」正在撕咬紙盒。（Reuters）

現在旅居澳洲的大熊貓「旺旺」（Wang Wang）和「福妮」（Fu Ni）2024年11月將被送回中國。中國讓澳洲「自選」下一對來澳熊貓，可能與「旺旺」和「福妮」未能誕下一代有關。

繁殖熊貓幼崽是一項眾所周知的艱鉅任務，「旺旺」和「福妮」亦是多次交配多次失敗。動物園雖已通過自然與人工授精的方式讓「福妮」受孕，但無濟於事。兩隻大熊貓都已年20歲，牠們可能已無法孕育下一代。

在美國國家動物園生活的「美香」，2020年8月21日以22歲之齡成為美國最年長的產子熊貓。

中國在2009年將「旺旺」和「福妮」送往該動物園。牠們被送回中國後，一對新來的熊貓將成為新的「中澳親善大使」。

李強訪澳：圖為2024年6月16日，中國總理李強在澳洲阿德萊德參觀阿德萊德動物園期間，在場攝影師捕捉大熊貓「旺旺」憨態可掬的樣子。（Reuters）

李強訪澳：圖為2024年6月16日，中國總理李強在澳洲阿德萊德參觀阿德萊德動物園期間，在場攝影師捕捉大熊貓「旺旺」憨態可掬的樣子。（Reuters）

圖為2024年6月16日，中國總理李強在澳洲阿德萊德參觀阿德萊德動物園期間，在場攝影師捕捉大熊貓「旺旺」憨態可掬的樣子：

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澳洲《悉尼先驅晨報》6月11日稱，鑑於在英國愛丁堡僅存的一對大熊貓「陽光」及「甜甜」2023年12月4日回國了；隨着中美關係惡化，自2019年以來大多數熊貓已運返中國——此時中國不僅宣布租借新一對大熊貓給澳洲，還讓澳洲在一定程度上「自選熊貓」，中國以此對外發出訊息，可說是一個妙招。

點圖放大看看結束旅居涯返回中國的大熊貓福寶可愛照片：

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當地時間6月16日上午，正在澳洲訪問的李強到阿德萊德動物園考察中澳大熊貓保護合作研究工作。該動物園是澳洲唯一擁有大熊貓的動物園。南澳州州督孫芳安、州長馬思諾，澳洲外交部長黃英賢、貿易部長法瑞爾陪同考察。

在動物園熊貓館，李強聽取中澳專家對兩國大熊貓保護合作研究和在澳大熊貓養護情況的介紹。李強表示，阿德萊德動物園擁有南半球唯一一對大熊貓「旺旺」和「福妮」。看到它們雖遠在他鄉，但在澳得到精心照料，在阿德萊德動物園安家落戶、快樂生活，他感到很欣慰。「旺旺」和「福妮」成為中澳友好的使者，是中澳兩國人民深厚友誼的象徵。這說明只要雙方用心呵護，中澳合作就能跨越廣闊的太平洋、超越各種差異，實現相互成就、互利共贏。

中國在2009年將「旺旺」和「福妮」送往該動物園。牠們2024年11月會被送回中國，屆時將有一對新的熊貓成為新的「中澳親善大使」。「旺旺」和「福妮」每年為南澳帶來數十萬人次的遊客。（南澳動物園）

李強說，長期以來，中國政府對大熊貓採取一系列保護措施，取得顯著成效，體現了中國為世界生物多樣性和瀕危動物保護所作的積極貢獻。「旺旺」和「福妮」將按照雙方協議於今年返回中國。中方願同澳方延續大熊貓保護合作研究，希望澳洲一直是大熊貓的友好家園。

當地小學生為李強用中文演唱了熊貓主題歌曲，李強同他們親切交流。李強表示，歡迎大家有機會到中國去，看看大熊貓生長的地方，了解中國風光和中國文化，做中澳友好的小使者。

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