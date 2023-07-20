閉路電視拍到「短尾肥貓」闖國家公園　竟是中國獨有一級國寶生物

以為是一般的貓咪結果竟是國寶。



國家公園的監視器拍到一隻肥胖橘貓出現在林地的畫面，這讓研究員相當疑惑為什麼會有家貓闖入。

仔細一看發現牠竟不是一般的家貓，而是國寶保育類動物，這也是該物種第一次出現在國家公園，可以說是相當珍貴。

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綜合內媒報道，甘肅省太子山國家自然保護區監視器拍到一隻肥胖橘貓竟出現在林地到處走來走去，下秒便觀測到這隻胖貓開始獵食的畫面，這讓研究員相當疑惑，想說怎麼會有家貓闖入國家公園領地內，結果一查發現這隻胖貓根本不是一般家貓，而是中國一級保育類動物「荒漠貓」。

國家自然保護區研究員表示，這是太子山國家自然保護區第一次見到荒漠貓出沒，該物種可謂相當罕見，竟然可以拍到如此清楚的荒漠貓獵食畫面可以說是相當珍貴。

荒漠貓又稱為漠貓、草猞猁、中國山貓，是中國特有種生物，只分布青藏高原東部、四川西北部、甘肅西南部及青海東南部部分地區，可以說是相當罕見。

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荒漠貓經常會被誤認為家貓，且該物種也會跟家貓雜交生下混血種，但荒漠貓的尾巴比起一般家貓較粗短、耳朵尖端有短毛、身體也稍微大一點點，仔細看還是可以分得出來兩者的外觀不同。

荒漠貓主要以囓齒動物為主食，同時也會吃下鳥類跟雉雞等生物，目前現存的荒漠貓僅剩不到1萬隻，被IUCN列為易危物種，足見其珍貴性。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】