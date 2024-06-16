中俄缺席烏克蘭和平峰會　奧地利總理：像是「西方同溫層」

當地時間6月15日，一場專門討論烏克蘭問題的「和平峰會」在瑞士舉行。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）當天面對各國與會領導人聲稱，這場會議「取得了成功，正創造歷史」。



然而，在與會的各國政要和媒體看來，會議顯然並不像澤連斯基口中說的那樣。路透社和彭博社指出，儘管有90多個國家參加，但當事國俄羅斯不在其中，中國的缺席尤其讓此次和會變得黯淡，金磚集團國家也只派出了相對低級別的外交官出席，給會議爭取全球南方國家的努力蒙上了一層陰影。

烏克蘭和平峰會2024年6月15日至16日在瑞士比爾根山度假村（Burgenstock Resort）舉行。圖為美國副總統賀錦麗（左）與烏克蘭總統澤連斯基（右）在峰會進行期間，在場邊進行雙邊會談並握手。（ALESSANDRO DELLA VALLE/Pool via REUTERS）

此外，近期在軍事層面遭遇的挫折也讓烏克蘭處於不利地位，加沙的衝突也轉移了全球對於烏克蘭的注意力。

會議期間，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）將這場峰會形容是一個「西方同溫層」（或「西方回音室」，Western echo chamber），認為沒有亞洲、非洲和南美洲的參與，西方在瑞士和會上將無法影響俄羅斯，並迫使俄羅斯改變對俄烏衝突的看法。此外，土耳其和沙特阿拉伯也均表示，「只有俄羅斯的參與才能取得有意義的進展」。

圖為2024年6月15日，瑞士比爾根山度假村（Burgenstock Resort），奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）出席烏克蘭和平峰會的開幕式。（Reuters）

德國新聞電視頻道援引內哈默的話報道稱：「沒有亞洲、非洲和南美洲的代表，我們將無法讓俄羅斯改變其想法。」

內哈默進一步表示，印度和巴西的代表將出席會議，儘管不是部長級，但這一事實是「第一縷希望」。 此外，內哈默認為，瑞士和會是「擺脫（俄烏衝突）僵局的可能性出路」，但他表示，歐盟和美國需要尋找更多盟友，從而在這場衝突中加大對莫斯科的壓力。

「我們就像在『西方同溫層』裏，那就是，所有西歐國家、美國以及我們都同意希望烏克蘭發生點什麼，但僅憑這一點是不夠的。」內哈默表示。

彭博社稱，由於中國缺席了為期兩天的峰會，而金磚集團國家也只派出了相對低級別的外交官出席會議，這給峰會爭取全球南方國家的努力蒙上了一層陰影。不過，澤連斯基堅稱，這場峰會將是迫使俄羅斯結束「侵略」並確保和平進程的開始。

據報道，對於此次峰會，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）聲稱，「普京對真正的和平不感興趣」。「他發起了一場持續的外交運動，抵制這次峰會，命令各國遠離峰會，編造他願意談判的虛假說法。」

圖為2024年6月15日，瑞士比爾根山度假村（Burgenstock Resort），英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）出席烏克蘭和平峰會。（Reuters）

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）則迴避了一些最棘手的問題，將此次峰會比作「一株需要澆水、培育和精心照料的小植物」，這將在未來產生結果。

而包括土耳其、沙特阿拉伯和肯尼亞（Kenya）在內的國家指出，俄羅斯的缺席是此次峰會的一個「障礙」。「我必須指出，如果衝突的另一方俄羅斯也在場，這次峰會本可以更加具有成果。」土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）表示。沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）認為，可信賴的談判將涉及「艱難的妥協」。

圖為2024年6月15日，瑞士比爾根山度假村（Burgenstock Resort），烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）歡迎沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）參加峰會。（Reuters）

荷蘭智庫克林根代爾研究所高級研究員迪恩（Bob Deen）在此次峰會的一場論壇間隙表示，往後隨着時間的推移，國際社會上要求俄羅斯參與談判的呼聲只會愈來愈強烈。

根據路透社看到的此次瑞士和會最終宣言的草案，其中內容包括指責俄羅斯在烏克蘭發動的「戰爭」造成了「大規模的人類苦難和破壞」，並敦促尊重烏克蘭的領土完整。這份落款日期為6月13日的文件，還要求烏克蘭重新拿下扎波羅熱核電站及其海港的控制權。此外，該草案刪除了先前提到俄羅斯「侵略」的措辭，引用了「戰爭」的說法。

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