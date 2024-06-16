烏克蘭和會｜聯合公報草案曝光 敦促禁用核武及保障糧食出口安全
撰文：張子傑
出版：更新：
烏克蘭和平峰會首天會議在6月15日結束，路透社當天取得峰會聯合公報的草案，內容除了強調禁止以威嚇或武力影響包括烏克蘭在內的任何國家領土完整或政治獨立外，亦提出禁用核武及保障核能供應安全等願景。
草案提到，任何使用核能及核設備都必須在安全及無害環境等條件下進行。烏克蘭的核電廠及設施，包括扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站在內，都需要在安全和烏克蘭完全控制，以及符合國際原子能機構（IAEA）標準和監察下運作。
而任何在這場戰爭對烏克蘭威脅或使用核武的行為都是不可接受。
另外草案指，全球的糧食安全取決於食品製造及供應不受影響，因此自由、全面及安全的商用航行、前往黑海及亞速海（Azov Sea）港口是非常重要。攻擊港口及航道上的商船和民用港口及設施的行為亦無法接受。
草案並列明，需要以完全交換方式釋放戰俘。所有遭逐出及非法流離失所的烏克蘭兒童及其他遭非法扣留的烏克蘭平民，都必需送回烏克蘭。
與會國家及組織認為，達成和平需要各方參與和對話，因此決定在將來採取堅定措施，就上述問題與各方代表作進一步接觸。聯合國憲章，包括尊重所有國家領土及主權的原則，都會作為烏克蘭實現一個全面、適當及長久和平的基礎。