烏克蘭和會｜聯合公報草案曝光　敦促禁用核武及保障糧食出口安全

烏克蘭和平峰會首天會議在6月15日結束，路透社當天取得峰會聯合公報的草案，內容除了強調禁止以威嚇或武力影響包括烏克蘭在內的任何國家領土完整或政治獨立外，亦提出禁用核武及保障核能供應安全等願景。



草案提到，任何使用核能及核設備都必須在安全及無害環境等條件下進行。烏克蘭的核電廠及設施，包括扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站在內，都需要在安全和烏克蘭完全控制，以及符合國際原子能機構（IAEA）標準和監察下運作。

而任何在這場戰爭對烏克蘭威脅或使用核武的行為都是不可接受。

2022年10月2日，俄羅斯憲法法院認定，將4州納入俄羅斯聯邦的協議符合俄羅斯聯邦憲法，其中包括扎波羅熱核電廠所在地區，隨後核電廠亦遭受轟炸，引起國際憂慮。圖為同年11月24日所攝扎波羅熱核電廠外觀。（Reuters）

烏克蘭局勢：2024年3月22日，烏克蘭最大的水壩第聶伯河水壩受襲爆炸，冒出濃煙和火光。烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）第聶伯羅水力發電廠（Dnieper Hydroelectric Station，DniproHES）因此大規模停電。（VIDEO OBTAINED BY REUTERS）

另外草案指，全球的糧食安全取決於食品製造及供應不受影響，因此自由、全面及安全的商用航行、前往黑海及亞速海（Azov Sea）港口是非常重要。攻擊港口及航道上的商船和民用港口及設施的行為亦無法接受。

2024年6月14日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）抵達瑞士蘇黎世機場，預備出席15日舉行的瑞士烏克蘭和平會議。（Reuters）

圖為2024年6月13日，鏡頭下位於瑞士盧塞恩（Lucerne）的比爾根山度假村（Burgenstock Resort）的門牌。烏克蘭和平峰會6月15日至16日假座此地舉行。（Reuters）

草案並列明，需要以完全交換方式釋放戰俘。所有遭逐出及非法流離失所的烏克蘭兒童及其他遭非法扣留的烏克蘭平民，都必需送回烏克蘭。

與會國家及組織認為，達成和平需要各方參與和對話，因此決定在將來採取堅定措施，就上述問題與各方代表作進一步接觸。聯合國憲章，包括尊重所有國家領土及主權的原則，都會作為烏克蘭實現一個全面、適當及長久和平的基礎。