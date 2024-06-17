俄羅斯烏塔航空遇濃霧強風中迫降北極「斷開兩截」　41人奇蹟生還

俄羅斯烏塔航空（Utair）6月14日發生飛機迫降事件，機身損毀斷成兩截，機上41人全部獲救，僅1名乘客與2名機師受傷。烏塔航空表示，飛機型號為安托諾夫-26（An-26，簡稱安-26，因天氣惡化而在濃霧和強風中迫降。



飛機由俄羅斯西伯利亞西北部城市薩貝塔（Sabetta）飛往Utrenny，航班編號為UTR970，在飛越鄂畢灣（Gulf of Ob）後緊急迫降於亞馬爾-涅涅茨自治區（Yamal-Nenets）的薩列哈爾德（Salekhard）西北方約360英里（約576公里）處。

俄羅斯烏塔航空（Utair）2024年6月14日發生飛機迫降事件，機身損毀斷成兩截，機上41人全部獲救，僅1名乘客與2名機師受傷。圖為俄羅斯飛機製造商安托諾夫網站上，與出事客機同型號飛機照片。（antonov.com）

俄羅斯烏塔航空（Utair）2024年6月14日發生飛機迫降事件，機身損毀斷成兩截，機上41人全部獲救，僅1名乘客與2名機師受傷。圖為俄羅斯總檢察長辦公室發布飛機在迫降後損嚴重的照片。（俄羅斯總檢察長辦公室）

烏塔航空表示，客機因天氣劇烈惡化而在濃霧和強風中迫降，其中36名乘客與5名機組成員已撤離到機場建築內，有1名乘客和2名機組成員因受輕傷送醫。當局已就事件起因正式調查。

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