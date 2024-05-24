新加坡航空客機急墜｜全球亂流最犀利航班排名　港人須睇2條航線

新加坡航空（Singapore Airlines）一架從倫敦飛往新加坡的班機，21日下午在途中遭遇致命亂流，緊急迫降在曼谷。



機上乘客1死30傷，使得大家紛紛關注起那些不穩定的空中航線。

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彭博資訊報導，根據turbli數據庫，從智利聖地亞哥（Santiago）飛往玻利維亞聖克魯斯（Santa Cruz）是所有航班裡氣流顛簸最嚴重的。

不過，世界各地都有類似的顛簸情況。而從東京起飛的航班，在最顛簸長途航班裡雄霸排行榜。

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亂流由不同速度的氣團相遇造成。turbli網站說，這通常發生在噴射氣流帶邊緣、山岳上空和某些積雨雲風暴裡。

例如，在聖地亞哥飛聖克魯斯，從太平洋吹向大西洋的風幾乎垂直於安地斯山脈，從而產生了亂流。赤道也因為有強烈的上升氣流和雷暴活動而成為出名的亂流區。日本則因多山和環海，常有亂流。

turbli網站利用英國和美國官方氣象機構提供的數據，分析15萬條航線而得出排名。

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