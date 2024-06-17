德國副總理6月19日起訪華行程曝光　必談歐盟對中國電動車加關稅

德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）將於本週訪華，預料將談及歐盟對中國電動車加徵關稅議題。



綜合德新社和法新社報道，哈貝克辦公室上星期五（6月14日）通報，哈貝克將從星期三（19日）起對韓國和中國進行五天的工作訪問，期間將就貿易、氣候保護和能源政策等議題舉行會談。

這將是哈貝克首次訪問中國，預計德中雙方將就歐盟對中國電動車加徵關稅議題展開激烈磋商。

根據初步行程安排，哈貝克將從星期五（21日）至星期天（23日）訪問北京、上海和杭州。德國經濟部發言人說，商討議題包括德中經貿關係、歐盟政治發展和氣候保護等。

發言人說，哈貝克「將無法迴避探討」歐盟對中國電動車加徵關稅的議題，但堅稱「部長（哈貝克）不代表歐盟委員會發言或開展協商，這一點交由歐盟委員會自己處理」。

圖為2024年6月12日，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在柏林德國總理府出席內閣會議。（Reuters）

圖為2012年3月29日，一輛寶馬BMW Mini電動車在慕尼黑市中心的一個車站充電。（Reuters）

歐盟上星期三（12日）決定對原產自中國的電動車加徵最高達38.1%的臨時反補貼關稅。歐盟委員會目前正按照世界貿易組織規定，與中國進行談判，如果雙方最終未能決定一個解決方案，臨時關稅將在7月4日生效。

德國交通部長維辛（Volker Wissing）擔心上述措施將打擊了德國企業，引發貿易戰。德國汽車巨企大眾汽車（Volkswagen，又稱福士）、寶馬（BMW）和平治（Mercedes-Benz）均對此措施表達關切。哈貝克在歐盟宣布裁決後說，現在有機會嘗試並希望成功阻止關稅不斷升級的威脅。

在到訪中國之前，哈貝克將先訪問韓國，期間將於韓國總理韓悳洙在首爾舉行會談。哈貝克也將計劃在中韓兩國訪問時，與在地德國和歐洲政界人士和商業代表會面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

