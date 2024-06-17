以色列內部分歧擴大：戰術暫停先斬後奏　總理宣布戰時內閣已解散

以媒及卡塔爾媒體稱，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）6月17日宣布戰時內閣已解散。他補充道，「根據甘茨的要求，內閣與甘茨簽署聯合政府協議。甘茨一離開，就不再需要[戰時]內閣了」。



內塔尼亞胡宣布，前總參謀長、前國防部長甘茨（Benny Gantz）退出現有戰時內閣後，不會組成新內閣。

他作出上述公布的前一天，美聯社稱以色列軍方6月16日宣布在加沙地帶南部就其進攻作「戰術暫停」（Tactical Pause）。有媒體披露內塔尼亞胡事先對這一決定不知情，並反對這樣做。

新華社17日報道，以色列國防軍消息人士告訴《耶路撒冷郵報》，「戰術性軍事活動暫停」這類舉措並不新奇，有特定區域，先前在局部地區多次實施，以便於人道主義物資運輸。

這個安排耐人尋味的是，內塔尼亞胡被指事先不知情，他與軍方之間的意見分歧、溝通以及掌控，引起外界注意。

以巴衝突：圖為2024 年6 月8 日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表講話。（Reuters）

軍令疑先斬後奏 總理要宣示權力？

路透社援引一名以色列官員的話報道，當內塔尼亞胡得知「戰術性軍事活動暫停」的消息時，「他找到他的軍事秘書，表明他對此不接受」。

內塔尼亞胡隨即獲軍方保證，「戰術停火」不影響加沙南部拉法（Rafah）的軍事行動，強調打擊將會繼續。

多名接近內塔尼亞胡和國防部長加蘭特的消息人士告訴《耶路撒冷郵報》，軍方這一決定沒有獲得授權。

國家安全部部長、極右翼的猶太力量黨領導人以色列國家安全部長本‧格維爾（Itamar Ben-Gvir）公開反對軍方這一決定，稱作出決定的人「愚蠢」，應被撤職。

2024 年5月1日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）陪同下，於視凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）過境點視察。（Reuters）

戰術暫停是什麼？

以色列軍方疑似「先斬後奏」在6月16日宣布，會在加沙南部每日當地時間上午8時至晚上7時停火。 目的是讓救援卡車能夠到達附近由以色列控制的凱雷姆沙洛姆過境點（Kerem Shalom Border Crossing），並安全行駛到南北主幹道薩拉赫丁公路（Salah al-Din Road／Salaheddin Road／Salah ad-Deen Highway）。

軍方表示，停火於當地時間上午8時（格林威治時間05:00，香港時間13:00）在拉法地區開始，一直持續到當地時間晚上7時（格林威治時間16:00，香港時間24:00）。

美聯社引述以軍稱，在作進一步通知之前，「戰術性暫停」每天都會進行。

總理內塔尼亞胡亦曾在愈多國家做出外交努力、外交制裁以及大聲疾呼之下，在2023年11月6日首度鬆口稱考慮在加沙戰事中進行「戰術性小暫停」（tactical little pauses）。

想知道美國和以色列口中「戰術性小暫停」跟正式「停火」（ceasefire）、「暫停」（pause）的分別，以及「人道主義暫停」與「人道主義停火」（humanitarian ceasefire）又是什麼，請點擊這裏閱讀更多。