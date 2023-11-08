看穿美國以色列講暫停的語言偽術　人道暫停與正式停火有何分別？

在愈來愈多國家做出外交努力、外交制裁以及大聲疾呼之下，對巴勒斯坦極端組織哈馬斯狂攻猛炸的以色列態度似乎有變。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）11月6日首度鬆口稱考慮在加沙戰事中進行「戰術性小暫停」（tactical little pauses）。

什麼是「戰術性小暫停」？這跟正式「停火」（ceasefire）、「暫停」（pause）與美國總統拜登（Joe Biden）終於公開表示支持的「人道主義暫停」有什麼分別？

根據聯合國，停火的目的是長期的，往往是為讓各方進行對話，包括達成永久政治解決方案的可能性。

「人道主義暫停」與「人道主義停火」（humanitarian ceasefire）並不相同。

根據紅十字會，「人道停火是經衝突各方達成一致，完全出於人道目的而臨時暫停敵對行動的情況。人道停火通常針對特定時間與地區。」

中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉稱，「人道主義暫停」是指雙方暫停交戰，使人道主義補給與救援能夠在短暫時間內進行，之後以色列仍可繼續開啟相關軍事行動。

「人道主義暫停」實行目的通常純粹是為提供人道主義援助，不是實現長期政治解決方案。此外「暫停」持續的時間較短，有時僅數小時。

圖為美國總統拜登2023年10月18日在以色列特拉維夫會見以色列總理內塔尼亞胡。（Reuters）

美以轉口風？其實沒有

以軍開始報復哈馬斯10月7日的突襲後，加沙迅速發生人道災難，死傷人數急升，逃難民眾與醫院都成為受襲目標的慘況躍登報章頭條。阿拉伯國家、歐洲盟友及美國國內抨擊聲浪日益高漲，美國總統拜登（Joe Biden）終於在10月下旬稱支持「人道主義暫停」。

美國自戰爭在10月7日發生以來一直避免公開呼籲「停火」，甚至避免說「停火」一詞。拜登即使一度「口快快」（說溜了嘴），都會火速改口。

只是美國無論對外如何支持以色列，華府已陷入一個相當尷尬，以及可能因己方立場危及國家安全的境地，不得不向以色列施壓。

拜登與內塔尼亞胡6日在通話討論出現「戰術暫停」的可能。

內塔尼亞胡6日接受美國廣播公司（ABC News）訪問，稱該國將考慮在戰事中進行「戰術性小暫停」。

他稱以色列已曾按需要，在個別地區、不同時段停火，讓貨物、人道主義物資進入加沙，或者讓人質離開加沙。

惟在以色列與美國而言，不論稱之為「人道主義暫停」或「戰術性小暫停」，兩國在「不停火」的立場其實並無改變。

哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar，中）與其他組織人領導2022年10月1日在加沙城出席一個聲援捍衛阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）人士的集會。（Getty）

戰情或變 停火路遙？

以色列今後在堅持己方「哈馬斯不放人、以色列不停火」的立場或趨強硬，因以軍看來佔了上風。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）7日晚聲稱以軍已攻入加沙城中心，哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）所在的地堡已被包圍。

英國天空新聞8日引述駐美記者斯通（Mark Stone）分析稱，加蘭特電視講話其中一個重點是「人質獲釋之前不會出現戰術或人道主義暫停」。

這似乎與內塔尼亞胡6日接受ABC訪問的說法有矛盾，他當時稱在哈馬斯放人之前，戰術暫停是可能的。加蘭特卻表明「不放人、不停火」

斯通稱：「這說明以色列戰時內閣內部存在明顯的意見分歧。」

未知內塔尼亞胡是否為了校正與軍方的立場。他之後在談到暫停戰鬥的可能性時稱：「如人質不回家，我們就不會停火。」