中國對歐盟豬肉發動調查　西班牙稱與歐協商　丹麥業界憂受重擊

中國商務部6月17日公布，自17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品展開反傾銷立案調查。在歐盟中屬主要豬肉出口國西班牙表示，正與歐盟官員緊密溝通，希望避免被徵收懲罰關稅。丹麥業界同日對中國可能限制進口歐洲豬肉表示擔憂。歐盟則指，現階段不擔心，將適度介入，以確保調查符合世界貿易組織（WTO）的相關規則。



中國商務部6月17日發表聲明，自17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品展開反傾銷立案調查。

歐盟執行委員會一名發言人同日表示，歐盟現階段對中方啟動反傾銷調查並不擔心，歐盟將適度介入，以確保調查符合世界貿易組織（WTO）的相關規則。

中國的調查被指最影響西班牙、荷蘭、法國和丹麥這四個歐盟對華豬肉最大出口國。

2020年7月2日，一群豬隻在德國北萊茵—威斯特法倫州的一座養豬場內（Getty）

歐盟委員會上周宣布擬從7月起對進口中國電動車加徵關稅。至這次中國決定對歐盟豬肉製品展開反傾銷立案調查。

身兼西班牙貿易部長的奎爾波（Carlos Cuerpo）在一場會議上表示：「正如不能發生貿易戰一樣，也不應該發生補貼競賽。我們已經與歐盟合作尋找解決方案，在不損害該行業的情況下尋求可行的出路。」

西班牙農業部長普拉納斯（Luis Planas）則表示，中國提出的調查可能需時超過一年，他預計中方不會立即採取措施。

2024年2月2日北京一座肉類批發市場內市民正在購買豬肉（Reuters）

普拉納斯對記者表示：「我希望並期望雙方有空間去溝通、協商以及避免對農產品和食品徵收關稅。」

中國商務部6月17日宣布的調查將重點放在人類食用的豬肉，包括鮮、冷、凍豬肉、豬腸、豬膀胱和豬胃。

西班牙豬肉生產商協會Interporc的數據顯示，2023年西班牙向中國出口56萬噸豬肉產品，價值12億歐元（約100億港元），分別佔其豬肉出口總量的20.3%和13.7%。Interporc的數據顯示，西班牙佔中國豬肉進口總量的21%。

路透社報道，丹麥農業與食品理事會（Danish Agriculture & Food Council）擔憂中國可能對歐洲肉類設進口限制，並將這會令丹麥豬肉業界受到嚴重打擊。