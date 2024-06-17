中國對歐盟豬肉發動調查　西班牙稱與歐協商　丹麥業界憂受重擊

撰文：王海 成依華
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中國商務部6月17日公布，自17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品展開反傾銷立案調查。在歐盟中屬主要豬肉出口國西班牙表示，正與歐盟官員緊密溝通，希望避免被徵收懲罰關稅。丹麥業界同日對中國可能限制進口歐洲豬肉表示擔憂。歐盟則指，現階段不擔心，將適度介入，以確保調查符合世界貿易組織（WTO）的相關規則。

中國商務部6月17日發表聲明，自17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品展開反傾銷立案調查。

歐盟執行委員會一名發言人同日表示，歐盟現階段對中方啟動反傾銷調查並不擔心，歐盟將適度介入，以確保調查符合世界貿易組織（WTO）的相關規則。

中國的調查被指最影響西班牙、荷蘭、法國和丹麥這四個歐盟對華豬肉最大出口國。

2020年7月2日，一群豬隻在德國北萊茵—威斯特法倫州的一座養豬場內（Getty）

歐盟委員會上周宣布擬從7月起對進口中國電動車加徵關稅。至這次中國決定對歐盟豬肉製品展開反傾銷立案調查。

身兼西班牙貿易部長的奎爾波（Carlos Cuerpo）在一場會議上表示：「正如不能發生貿易戰一樣，也不應該發生補貼競賽。我們已經與歐盟合作尋找解決方案，在不損害該行業的情況下尋求可行的出路。」

西班牙農業部長普拉納斯（Luis Planas）則表示，中國提出的調查可能需時超過一年，他預計中方不會立即採取措施。

2024年2月2日北京一座肉類批發市場內市民正在購買豬肉（Reuters）

普拉納斯對記者表示：「我希望並期望雙方有空間去溝通、協商以及避免對農產品和食品徵收關稅。」

中國商務部6月17日宣布的調查將重點放在人類食用的豬肉，包括鮮、冷、凍豬肉、豬腸、豬膀胱和豬胃。

西班牙豬肉生產商協會Interporc的數據顯示，2023年西班牙向中國出口56萬噸豬肉產品，價值12億歐元（約100億港元），分別佔其豬肉出口總量的20.3%和13.7%。Interporc的數據顯示，西班牙佔中國豬肉進口總量的21%。

路透社報道，丹麥農業與食品理事會（Danish Agriculture & Food Council）擔憂中國可能對歐洲肉類設進口限制，並將這會令丹麥豬肉業界受到嚴重打擊。

中國商務部：對歐盟豬肉及豬副產品展開反傾銷立案調查歐盟對華電動車加徵關稅　歐洲豬肉產業：中國倘「報復」將是噩夢傳內地業界申請對「歐盟進口豬肉」反傾銷調查　商務部：有權申請
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