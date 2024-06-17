中國商務部：對歐盟豬肉及豬副產品展開反傾銷立案調查

中國商務部6月17日公布，決定自17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品展開反傾銷立案調查。



中歐近來一再在關稅議題爆出爭拗，歐盟委員會6月12日公布針對中國電動車加徵額外最高達38%的關稅，當時歐洲業界也擔憂會否引來中國反擊，包括豬肉出口業界，路透社6月14日報道，對於西班牙、法國、荷蘭等國來說，中國是一個「寶貴且重要的」豬肉出口市場，歐洲行業高層和分析師普遍認為，若中國限制從歐洲進口豬肉，歐洲豬肉行業將面臨「噩夢」。

圖為2024年5月6日舉行的中法歐領導人三方會晤，習近平會晤馬克龍與馮德萊恩（Reuters）

根據中國商務部最新公告，被調查產品為生豬屠宰加工後的產品，包括鮮、冷、凍豬肉；鮮、冷、凍豬的食用雜碎；鮮、冷、凍、乾、熏、鹽腌或鹽漬的，未煉製或用其他方法提取的不帶瘦肉的肥豬肉、豬脂肪；鮮、冷、凍、乾、熏、鹽腌或鹽漬的，整個或切塊的豬的腸、膀胱及胃。

公告稱，部門6月6日收到中國畜牧業協會（以下稱申請人）代表國內豬肉及豬副產品產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷調查。

商務部依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，對申請人的資格、申請調查產品的有關情況、中國同類產品的有關情況、申請調查產品對國內產業的影響、申請調查國家（地區）的有關情況等展開審查。

歐盟旗幟：圖為2023年3月1日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

中方稱，根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人相關豬肉和豬副產品的合計產量符合《中華人民共和國反傾銷條例》關於申請人資格的規定。同時申請書中包含《中華人民共和國反傾銷條例》第十四條、第十五條規定的反傾銷調查立案所要求的內容及有關證據。

根據上述審查結果，依據《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條的規定，商務部決定自2024年6月17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。

本次調查確定的傾銷調查期爲2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期爲2020年1月1日至2023年12月31日。