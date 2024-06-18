普京明訪河內5議題美國坐不住　俄羅斯越南趁機分別向西方擺立場

6月17日，越南外交部宣布，俄羅斯總統普京將於6月19至20日對越南首都河內進行為期兩天的國事訪問。美國方面很快對此表示不滿，有專家指出，從越南角度來看，此次訪問體現了該國不偏袒任何大國的平衡外交政策。



路透社和《俄羅斯商業日報》早些時候引述知情官員稱，普京將於本週到訪越南，期間將會見越南新任國家主席蘇林（Tô Lâm）等領導人。

有消息稱，越南已經在為普京到訪做準備。英國廣播公司（BBC）越南語版17日稱，社交媒體上流傳的未經證實的照片顯示，一架俄制伊爾-96客機和幾輛轎車被拍到出現在河內內排國際機場。

路透社17日說，這將是普京自2017年以來首次對越南進行國事訪問，也將是他第五次訪問越南。兩名知情官員透露，屆時兩國預計將宣布貿易、投資、技術和教育等領域的合作協議，但具體成果仍要以最終通報為準。

據悉，普京與越南領導人的討論也可能集中在武器供應、能源開採、銀行交易等更敏感的問題上。俄羅斯是越南最大的武器供應國。此外，由於美西方對俄金融制裁，俄越兩國在開展武器交易方面困難重重。

目前尚不清楚兩國是否會就上述議題發表聯合聲明。澳大利亞國防學院（ADFA）越南安全問題資深專家塞耶（Carl Thayer）分析，雙方討論重點將在於鞏固經濟和商業聯繫。他猜測，兩國領導人可能會同意通過銀行系統直接使用盧布和越南盾進行交易。

圖為2023年10月17日時任越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）與一同來北京出席「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）合照。（Reuters）

報道稱，這凸顯出越南與俄羅斯的密切關係，引發了美國的「譴責」和「嚴厲回應」。美國2023年剛剛提升對越關係，並且是越南最大的貿易夥伴。

當被問及此次訪問對美越關係的影響時，美國駐越南大使館發言人對路透社回應聲稱，任何國家都不應該為普京提供平台來「宣傳其侵略戰爭」，「如果他能夠自由出行，俄羅斯公然違反國際法的行為就會被正常化」。

對此，越南外交部沒有回覆路透社的置評請求。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院高級研究員斯托里（Ian Storey）表示，從越南的角度來看，接待普京來訪體現了該國「奉行的是不偏袒任何大國的平衡外交政策」。

2024年4月21日上午，越南政府總理范明政出席並下達諒山省友誼-芝陵段高速公路項目開工儀式。圖為范明政在儀式上發表講話。（圖片來源：越南政府門戶網站）

2024年6月16日是《越南和俄羅斯友好關係基本原則條約》 （下稱《條約》）簽署30週年。據越通社16日報道，值此之際，越共中央總書記阮富仲和國家主席蘇林同俄羅斯總統普京互致賀信，越南政府總理范明政與俄羅斯總理米舒斯京互致賀信。

報道說，兩國領導人在賀信中強調，《條約》是具有重要意義的歷史性文件，是兩國多方面合作關係進入新階段的象徵，為兩國關係提升為全面戰略夥伴關係創造前提。兩國領導人表示，相信《條約》簽署30週年後將邁入新的發展階段，越南與俄羅斯之間的信任度、實質性和有效性不斷提高。

越南對外奉行中立的外交政策。在俄烏衝突上，越南沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」，這被西方國家認為是一種與克里姆林宮親近的立場。與此同時，歐盟也沒有發現越南與俄羅斯之間有任何可能違反西方制裁的貿易來往。

越南沒有派代表參加在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會。圖為2024年6月16日在瑞士斯坦斯施塔德（Stansstad）舉行的烏克蘭和平峰會全體會議。（Reuters）

過去的週末，越南沒有派代表參加在瑞士舉行的烏克蘭問題會議，但在上週早些時候派外交部副部長參加了在俄羅斯舉行的金磚國家同發展中國家外長對話會。

就俄烏衝突，越南外交部發言人范秋姮最近重申立場表示，越南支持基於國際法和《聯合國憲章》以和平方式解決各爭端和分歧，考慮有關各方的利益，為維護地區乃至世界的和平、穩定、合作和發展作出貢獻。她強調：「我們歡迎並願參加世界為俄烏衝突尋找在有關各方參與下的符合國際法和《聯合國憲章》的可持續解決方案而盡的一切努力。」

路透社5月報道稱，因普京可能的訪問，越南推遲了與歐盟制裁問題特別代表奧沙利文（David O'Sullivan）的會晤，表示「無暇會見」。據知情官員分析，推遲訪問與普京潛在訪問的準備工作有關。一名消息人士稱，越南擔心與歐盟特使的會談可能「破壞」俄領導人的訪問。