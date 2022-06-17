烏克蘭只能選擇成為歐洲版本的「越南戰士」｜安邦智庫

很多烏克蘭人持有這種看法：「烏克蘭如何才能準備好進行一場長期的戰鬥？實際上烏克蘭人別無選擇。看看現在戰場上的烏克蘭男孩和女孩，他們是在自由中長大的一代人，所以這場戰爭對他們以及數百萬烏克蘭人來說至關重要。這些烏克蘭人期待，如果我們收到足夠多的海馬斯火箭炮和重型武器，我們就能快速獲勝！」

問題是 ：這不可能。



撰文：陳功 安邦智庫創始人



西方國家全部加在一起，也不夠烏克蘭人所需要的，法國全國只有76門CAESAR榴彈炮，據說法國準備拿出其中的12門來給烏克蘭，日前又追加了6門，德國擁有世界排名第四的GDP總量，但他們對於烏克蘭的獵豹坦克供給承諾已押後至7月，亦多番阻礙其他歐洲國家的德製坦克供給。這就是冷戰後的「和平發展」，西方世界「去武裝化」的嚴峻後果。現在的烏克蘭已甚為憤怒：他們需要的，西方給不了；他們要戰鬥，想要回自己的領土，但歐洲普遍傾向和平，要求繼續「和平發展」。

美國民主黨的精英，的確是以擁有一個跨大西洋的政治聯盟而自豪的，但美國民主黨的精英們，雖然都是源自常春藤大學畢業的尖子生，但他們都以缺乏政策操作能力去成功實現而著稱於世。在阿富汗是這樣，在烏克蘭也是這樣。

現在的實際情況是，在這個所謂西方聯盟的內部，開戰一百天，向俄羅斯提供的戰爭經費高達930億歐元（即其購買俄國能源的支出），遠遠超過歐洲向烏克蘭提供的支持。西方國家代表自身利益的「左手」，正在與代表價值觀的「右手」激烈作戰，這個聯盟不可能擁有真正的力量，美國民主黨精英們嚴重低估了這種撕裂的現實。

失去了西方支持的烏克蘭，又能怎麼辦？

答案是，烏克蘭唯一能靠自己的事情，唯一能主導的事情，這就是游擊戰。換句話說，犧牲更多男孩和女孩的生命，用更多烏克蘭人的鮮血，在敵方的鐵路線上戰鬥，在戰壕中戰鬥，在暗夜中進行戰鬥，在叢林和田野中進行戰鬥，拿人命去拼消耗戰。烏克蘭沒有武器，就只有鮮血，這就是戰爭。

這是烏克蘭唯一能主導的事情。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理德拉吉（Mario Draghi）、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）2022年6月16日到訪烏克蘭，會晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），圖為5人會面後出席聯合記者會。（AP）

這絕不是危言聳聽。「我注意到這場戰爭的媒體關注度下降了」這句話現在越來越多的出現在研究烏克蘭戰爭的人嘴邊。對烏克蘭而言，這不是好事。這意味着烏克蘭就要面臨抉擇，究竟是裂土和平，還是在無人支持的情況下戰鬥到底？如果他們成為不了西方盟國的「戰鬥機器」，那麼它就得讓自己成為不怕犧牲的「越南戰士」，或者就是低頭接受和談與投降。

6月16日，法德意三國領袖同訪基輔。但馬克龍、朔爾茨等等這批人到烏克蘭能做些什麼？當然也只能是大談民主、自由、公正、正義、歐洲團結等等，甚至表態支持烏克蘭成為歐盟候選國，卻不肯改變繼續向俄羅斯購買油氣的大手筆花費，只會給予烏克蘭再多幾門火炮之類的軍火和裝備，用作宣傳之用，但這明顯遠遠不及俄軍火力。

現實是殘酷的，烏克蘭人在這幫資本主義的政治家面前，並沒有什麼選擇。澤連斯基要真的繼續戰鬥下去，他就只能把烏克蘭的男女，送上血肉橫飛的戰場，甚至試圖把他們變成烏克蘭的哲古華拉，像越南戰士一樣在叢林中戰鬥，而且他需要大批的哲古華拉，不僅能戰鬥，而且還能創造文化影響力，讓歐洲各國、也許整個世界去追星。

本文按新聞發展稍作事實性調整，文章代表作者觀點。（編者：葉德豪）

