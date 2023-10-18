一帶一路峰會｜普京受邀訪問泰國和越南

越南政府發消息稱，俄羅斯總統普京已接受越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）的邀請，「很快」將出訪河內。普京也接受泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）的邀請，將訪問泰國



彭博社星期三（10月18日）報道，武文賞與普京在北京出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間舉行了雙邊會晤。武文賞說，越南一直將俄羅斯視為最重要的合作夥伴之一。

越南政府發聲明稱，普京也向武文賞發出訪俄邀請。

聲明補充稱，越南希望加強與俄羅斯的「全面戰略夥伴關係」，稱兩國領導人還討論了擴大貿易、安全、國防、技術和教育領域合作的問題。

俄羅斯駐河內大使館尚未對此置評。

今年9月，美國和越南在兩國建立全面夥伴關係十周年之際，宣布正式升級雙邊關係至「全面戰略夥伴關係」，並在半導體、科技、航空和基礎建設等關鍵領域達成一系列合作協議。

在越南的外交關係框架中，最高級別是「全面戰略夥伴關係」，其次是「戰略夥伴關係」，再來是「全面夥伴關係」。美越此前是全面夥伴關係，屬於較低的第三級別，中國與俄羅斯則早與越南建立全面戰略夥伴關係，比美越關係高兩級。

本文獲《聯合早報》授權轉載

