普京訪越南或談軍事合作　學者：美國料不會制裁越南

俄羅斯總統普京本週將訪問越南河內，越南又沒派人出席烏克蘭和平峰會，引發美國的不滿和譴責。不過，受訪學者不認為美國會因此懲罰越南。



克里姆林宮星期一（6月17日）說，普京將在訪問朝鮮後，星期三（19日）赴越南訪問兩天。越南官員說，普京在河內期間，將會見越南國家主席蘇林和其他領導人。

兩名要求匿名的官員告訴路透社，俄越兩國預計將宣布貿易、投資、技術和教育等領域的協議，不過，兩國領導人的討論可能會集中在更敏感的問題上。其中一名官員說，談判內容包括武器、能源和支付方式。

俄越關係可以追溯到蘇聯時期，兩國一直保持良好關係。越南依賴俄羅斯提供武器，包括飛機和基洛級柴油動力潛艇。越蘇油氣聯營公司（Vietsovpetro）經營的白虎油田是東南亞最大的油田之一，已運營約40年。

澳洲國防學院（ADFA）越南安全問題資深專家塞耶（Carl Thayer）說：「雙方主要討論的問題涉及加強經濟和商業聯繫，包括武器銷售。」

他說，普京和越南領導人可能會同意通過銀行系統，開展盧布—越南盾貨幣交易，以便支付商品和服務費用。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月14日與俄外交部領導層在莫斯科舉行會議。（Reuters）

普京訪越前，河內沒有派官員出席上週末在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，而是派副外長參加在俄羅斯舉行的金磚國家會議。

美國對普京訪越表達強烈不滿。河內美國大使館的一名發言人告訴路透社：「任何國家都不應該給普京一個平台來宣傳他的侵略戰爭，或者讓他將暴行正常化。」

「如果他能夠自由旅行，可能會使俄羅斯公然違反國際法的行為正常化。」

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面。兩人展開會面前，普京陪同金正恩參觀發射場。（Kremlin via REUTERS ）

圖為2021年3月31日，鏡頭下位於荷蘭海牙的國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）。（Reuters）

位於海牙的國際刑事法院2023年3月對普京發出逮捕令，指控他在烏克蘭犯下戰爭罪。越南不是國際刑事法院的成員，所以可不理會逮捕令。

越南的另一個重要經濟夥伴——歐盟，沒有對普京訪越發表評論。不過，歐盟上個月對河內決定推遲與歐盟俄羅斯制裁特使會晤表達不滿，歐盟官員認為越南推遲會晤，與普京訪問的準備工作有關。

越南對美戰略重要 華盛頓不會制裁河內

2023年，美國總統拜登和中國國家主席習近平也到訪越南。拜登訪越後，美越將雙邊關係提升至全面戰略夥伴關係。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院高級研究員斯托里（Ian Storey）接受《聯合早報》採訪時說，從河內的角度來看，普京的越南之行旨在「表明越南奉行不偏袒任何大國的平衡外交政策」。

拜登： 圖為2023年9月11日，美國總統拜登在越南河內與越南總理范明正會面，期間拜登看來疲倦。（Reuters）

「美國人清楚越南與俄羅斯有長期穩定的外交關係。由於普京來訪是在拜登訪越九個月後，美國人不會那麼不安。不過，如果俄越兩國在普京來訪期間，簽署重大武器協議，美國可能會做出負面反應。」

談及美國的反應，斯托里認為，由於越南對美國在印太地區的戰略重要性，以及越南仍然依賴俄羅斯來維持武裝力量，華盛頓將不會對越南實施懲罰性制裁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

