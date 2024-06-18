Justin Timberlake涉醉酒駕駛紐約被捕

紐約警方6月18日向美媒證實，美國知名歌手Justin Timberlake（賈斯汀）因涉嫌醉酒駕駛在紐約被捕，目前仍在拘留中。



美媒Page Six報道，Justin Timberlake是17日晚上被捕，事發地點為紐約薩格港（Sag Harbor）。

警方未公開有關於這次拘捕的詳細消息，警方發言人指，18日稍後會公布具體控罪內容。

薩格港法院發言人稱Justin Timberlake會在18日早上現身法庭。

路透社報道，Justin Timberlake原定本周末在芝加哥舉行兩場演唱會，下星期在紐約市也有舉行兩場演出。

2024年3月10日，Justin Timberlake在加州出席奧斯卡的派對活動（Reuters）

Justin Timberlake現年43歲，是童星出身的歌手兼演員，曾是美國男子團體NSYNC的成員兼隊長，之後單飛發展，他奪過10座格林美獎（Grammy Awards），知名歌曲包括《Mirrors》、《SexyBack》、《Can't Stop The Feeling!》、《Cry Me a River》等，他也曾主演電影如《潛逃時空》（In Time），他的妻子為女演員謝茜嘉比爾（Jessica Biel），兩人育有2子。

他近來也陷於負面新聞中，包括前女友、知名女歌手Britney Spears於2023年底推出回憶錄《Woman in Me》，揭露曾為他墮胎、又指他出軌等，他之後備受抨擊。