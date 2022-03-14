Justin Bieber名模妻驚現中風症狀　醫生疑與新冠病毒有關

今年25歲的Hailey Bieber是美國知名模特兒，也是加拿大歌手Justin Bieber的妻子。近日有報道指出，她疑似出現中風症狀，緊急送往醫院治療。她也於12日透過社群媒體證實這個消息。由於Justin Bieber二月剛確診新冠肺炎，醫生懷疑Hailey的症狀和新冠病毒有關。



根據《TMZ》報道，Justin Bieber的妻子Hailey近日因身體無法行動自如，緊急送至加州棕梠泉（Palm Springs）附近的醫院。報道指出，這樣的症狀通常出現在長者身上，但Hailey只有25歲。

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Hailey後來也透過IG限時動態證實這個消息。她在文章中透露，當她10日和先生Justin一起吃早餐時，出現類似中風的症狀，緊急送醫治療。經過檢查後，醫生發現她的腦中有一個相當微小的血栓，導致她輕微缺氧。

所幸幾個小時後，她的身體就自然恢復。她透露那是她人生中最可怕的時刻，但她現在已經返家，身體狀況良好，感謝醫護人員對她的細心照顧。

《TMZ》表示，由於Justin Bieber二月剛確診新冠病毒，推延了好幾場世界巡迴演出，因此醫生懷疑Hailey的症狀與新冠病毒有關，進行了多項檢查，雖然她現在已康復返家，醫師仍在追查她出現血栓的原因。

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