俄朝全面戰略夥伴協議含共同防禦條款　普京：一方受侵略時互援助

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月19日訪問朝鮮首都平壤，與朝鮮領袖金正恩會面，兩人並簽署俄朝全面戰略夥伴關係協議，代表兩國關係升級。據俄媒報道，協議包括共同防禦條款。普京表示條約規定在一方受到侵略時互相援助。



根據俄羅斯塔斯社（TASS）報道，俄羅斯和朝鮮簽署的全面戰略夥伴關係協定包括共同防禦條款，根據該條款，兩國同意幫助對方擊退外部侵略。

俄衛網報道，普京表示條約規定在一方受侵略時互相援助，他指「今天簽署的全面戰略合作協議規定中，包括在協議一方受到侵略時要互相提供援助。」

2024年6月19日，俄羅斯總統普京和朝鮮領袖金正恩出席在平壤金日成廣場舉行的歡迎儀式。（Reuters）

報道指，普京又提請外界注意美國及其他北約國家提供用於打擊俄羅斯領土的遠程行動高精準武器系統、F-16飛機以及其他類似的武器和設備的聲明。

普京指「這不僅是聲明，這也是已經在發生的事情，所有這一切都嚴重違反了西方國家在不同國際義務框架下所採取的限制措施。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年6月19日抵達朝鮮首都平壤。（Reuters）

普京是在6月19日凌晨飛抵朝鮮首都平壤，然後早上抵達平壤金日成廣場，並與金正恩舉行會談，先有大範圍元首會談，又舉行一對一會談，兩人並簽署全面戰略夥伴關係協議。

韓國《中央日報》18日指出，這是俄朝24年來首次正式升級兩國關係，且目前俄羅斯與韓國僅建立較朝俄關係低一級的「戰略合作夥伴關係」，意味如今俄朝關係會較俄韓關係高出一個層次。