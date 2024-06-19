普京訪朝鮮平壤受熱烈歡迎　贈金正恩國產豪華轎車

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月19日抵達朝鮮進行國事訪問。在歡迎儀式上，普京受到朝鮮人民的熱烈歡迎。塔斯社引述俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）稱，普京向朝鮮領袖金正恩贈送一輛俄羅斯製造的「阿魯斯」（AURUS）豪華轎車、一套茶具和一把海軍上將匕首。



2024年6月19日，朝鮮平壤金日成廣場放飛氣球，歡迎普京到訪。（俄衛網）

2024年6月19日，朝鮮平壤金日成廣場放飛氣球，歡迎普京到訪。（俄衛網）

根據俄衛網，烏沙科夫沒有具體說明普京收到哪些禮物，但指出「這些禮物與俄羅斯總統的形象有關」，「有幾種不同的塑像，都很有藝術性，包括半身像。」

2024年6月19日，朝鮮平壤金日成廣場，民眾歡迎俄羅斯總統普京到訪。（Reuters）

2024年6月19日，朝鮮平壤金日成廣場放飛氣球，歡迎俄羅斯總統普京到訪。（Reuters）

金正恩在同普京舉行會談時表示，俄朝關係正在進入一個新的繁榮時期。

金正恩說: 「我們兩國之間的關係正在進入一個新的高度繁榮時期，甚至與上個世紀的朝蘇關係時期相比更好。」

2024年6月19日，朝鮮平壤金日成廣場放飛氣球，歡迎俄羅斯總統普京到訪。（Reuters）

金正恩表示，相信在普京訪問期間，「兩國之間的熱忱友誼將整體上得到加強」。

朝鮮領導人在會談開始時熱烈歡迎普京的到來。他指出，此次訪問證實了俄朝關係的質量，兩國關係已進入最高水平的發展時期。

2024年6月19日，朝鮮平壤金日成廣場放飛氣球，歡迎俄羅斯總統普京到訪。（Reuters）

他說，此次訪問是一個歷史性的時刻，在整個俄朝關係史上具有最重要的戰略意義。

金正恩提請注意平壤普通居民是如何迎接俄羅斯國家元首的。他說：「我認為，我們國民眾向您展示的熱情再次證實了我們兩國關係的真正水平。」