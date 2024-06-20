澳洲航空管制鬧缺人荒　機師「協調自行升降」憂安全

澳洲的航空管制人員短缺，機場塔台午夜過後或周末期間無人值守，飛機在沒有地面引導的情況下自行起降，飛行員擔心會發生事故。



冠病疫情期間，因各國限制旅遊，導致不少航空人員被解僱，如今旅遊業復甦後，澳洲航空業應接不暇，出現人員短缺問題。

澳洲北部達爾文（Darwin）機場目前沒有深夜空中管制服務，但幾乎每天深夜有十多趟航班降落或起飛。

東北海岸的湯斯維爾（Townsville）機場周末也沒有航空管制人員值守，但單是星期天，一天就有近50趟商業航班自行協調起降。

一些機師擔心發生事故，向當局揭發情況。去年年初，悉尼的航空管制人員向運輸安全調查員提交至少15份報告。一些人警告，除非解決人手不足問題，否則幾乎不可避免發生事故。

澳洲和國際飛行員協會（AIPA）主席盧卡斯（Tony Lucas）說：「沒有空中交通管制，任何飛機或飛行員出錯的幾率會增加，識別和糾正這些錯誤的能力也會大大降低。」

根據航空業分析公司睿思譽（Cirium）數據，本月共有866趟航班飛往達爾文，是今年以來最多航班的一個月。

澳洲民航安全局發聲明說，達爾文機場晚上10時至隔天早上6時間的安排是安全的，當局對此感到滿意，目前正與負責達爾文空中交通管制的國防部合作，使服務恢復到之前的水平。國防部沒有對此作出回應。

在澳洲，小型或偏遠機場沒有航空管制人員是常見的，但有機師透露，達爾文空域在深夜時段，有許多商業航班、軍用飛機和小型醫療飛機起降。

本文獲《聯合早報》授權轉載

