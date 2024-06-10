奧地利航空九霄驚魂　冰雹來襲　機鼻「消失」駕駛艙窗戶破裂

奧地利航空公司（Austrian Airlines）一架客機6月9日從西班牙飛往奧地利首都維也納（Vienna），飛行途中遇上冰雹來襲，機鼻位置嚴重損毀，駕駛艙窗戶出現大面積明顯裂痕，機長一度發出求救訊號，幸客機最終平安降落維也納施韋夏特機場（Vienna-Schwechat Airport），無人受傷。



據美國廣播公司（ABC）報道，這架奧地利航空OS434班機從西班牙馬約卡島帕爾馬（Mallroca de Palma）起飛，乘客稱在距離降落約20分鐘之際，飛機穿越惡劣天氣區時遇上冰雹來襲。

機上一名乘客透露，當時機艙內可清晰聽見冰雹擊中飛機的聲音，飛機穿越冰雹區歷時約2分鐘，許多人的手機和杯子因為飛機搖晃飛出去，還有人嚇到尖叫。

客機最終平安降落維也納施韋夏特機場，沒有人受傷。據機上乘客指，空服員當時在安撫乘客情緒這一方面做得很好，機師也非常稱職，盡可能保持飛機平穩安全飛行，「直到我們踏出飛機，才發現原來機鼻不見了」。

奧地利航空公司技術團隊已針對飛機損壞情況展開檢查。