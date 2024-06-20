朝俄宣布軍事同盟　韓媒：動搖世界安保格局

朝鮮領導人金正恩和俄羅斯總統普京星期三舉行首腦會談，簽署《全面戰略夥伴協議》。韓國媒體指出，合法擁核國俄羅斯和非法核開發國朝鮮宣布組成軍事同盟，動搖世界安保格局。



本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文姜貴瑛

金正恩和普京在星期三（6月19日）的第一階段峰會持續了大約一個半小時，隨後兩人再進行兩小時的單獨會談。

兩人會後共同會見記者。普京宣布，兩國當天簽署的《全面戰略夥伴協議》是具有飛躍性發展意義的文件。在政治、經濟、貿易、文化人道主義和安全領域樹立里程碑。根據協議，雙方若遭到侵略，將會互相支援。

普京2024年6月19日訪問朝鮮，與金正恩會面（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

2024年6月19日，普京與金正恩在簽署條約後握手（Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin）

金正恩說，朝俄兩國關係已經升格為「同盟關係」，邁向更高的新水平。

分析認為，雖然朝俄在協議沒有寫入「立即投入軍事力量」，但與2000年《友好睦鄰合作條約》（若發生危險情況時，兩國立即接觸）相比，應對水平進一步提高。

普京稱，根據當天簽署的協議 ，俄羅斯不排除向朝鮮提供軍事技術協助。

金正恩：朝將無條件支持俄所有政策

金正恩形容：「朝鮮和俄羅斯正迎來上世紀朝蘇關係時期也無可比擬的「全盛期」，（朝鮮）將無條件地繼續支持俄羅斯所有政策。」

對此，普京說：「兩國現已為構建俄朝長期關係擬定新文件。」

2024年6月19日，朝鮮平壤金日成廣場，民眾歡迎俄羅斯總統普京到訪。（Reuters）

值得注意的是，出席第一段會談的雙方官員，俄方共13人，比朝方的六人多過一倍。除了俄羅斯防長和外長，還有自然資源、交通、衛生等部門部長，以及航天機構主管。

韓媒指出，朝鮮向俄羅斯提供俄烏戰爭所需的武器，俄羅斯可能給朝鮮提供全方位的禮物。

1961年朝蘇通過簽署《友好合作與互助條約》進一步加強兩國關係，但在蘇聯解體後，朝俄關係出現鬆動。2000年，兩國簽署《朝俄友好睦鄰合作條約》。當初朝鮮希望恢復《友好合作與互助條約》，因為根據條約，在一方發生緊急情況時，另一方可通過各種手段提供軍事援助，「自動軍事介入」。

有觀察員認為，從普京的發言來看，實際上包含接近自動介入的內容。

2024年6月19日，普京與金正恩在簽署條約後握手（Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin）

韓國《中央日報》指出，通過此次協議，因俄烏戰爭而陷入困境的俄羅斯，公開承諾與「隱居國家」朝鮮進行軍事合作，預計會引發主要國家的不少抗議。

普京原定星期二（18日）訪朝，但在星期三凌晨2時45分才抵達平壤順安機場。由於時間已晚，只有金正恩獨自一人到場接機，朝鮮高官都沒現身，不過停機坪鋪好紅毯，兩名元首見面時，互相擁抱。朝鮮星期三中午在平壤金日成廣場為普京舉行盛大的歡迎儀式。

針對普京凌晨訪朝，韓國國防研究院斗鎮浩認為，因為戰爭狀態，俄方為了隱瞞普京的行程，可能故意推遲行程。普京兩天一夜的訪朝行程變成一天。

另外，普京繼今年2月之後，再向金正恩贈送一輛俄產豪車奧魯斯（Aurus），金正恩則向普京贈送多種藝術品。

普京指出，就兩國貿易額而言，目前數字絕對不大，但出現非常好的增長趨勢。2023年俄朝貿易額已增長8倍，2024年前5個月再增長54%。