德國副總理訪華　能充當歐盟中國「和事佬」？

歐盟公布對中國電動車加徵關稅的計劃後，德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）6月19日率領商業代表團啟程訪華。英媒引述分析指，哈貝克此行應充當歐盟和中國之間的調解人，試圖在歐盟與中國之間建立溝通橋樑。德媒則認為，哈貝克此行不太可能有助緩和布魯塞爾和北京之間的雙邊關係。



歐盟委員會6月12日發布關於對華電動車反補貼調查的初步裁決披露，擬對自中國進口的電動車徵收臨時反補貼稅。哈貝克的中國行必定將談及這個話題。

路透社稱，歐盟建議對中國進口電動車徵收高達38.1%的額外關稅，標誌中歐經濟關係跌入一個新低點，哈貝克應充當歐盟和中國之間的調解人，為了德國中小企業的利益在爭端早期就解決這個貿易糾紛。報道也認為，與中國談判的目的應當是解決引發這些懲罰性關稅的根本原因。

2024年4月24日，德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）在柏林出席新聞發布會。（Reuters）

2024年6月12日，德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）在柏林出席內閣會議。（Reuters）

德國《商報》指，對於歐盟擬對中國電動車加徵關稅，中方若以反傾銷調查回應歐盟的關稅措施，將會引發行動與報復的惡性循環，這不利於雙方，中國其實不希望陷入這種惡性循環，因為這會損害中國的利益。哈貝克的訪華之旅可能無法完全解決中歐之間的貿易爭端，但可以為雙方溝通提供平台，並為未來合作奠定基礎。

德國之聲指，時值歐中關於電動車關稅爭端升級，哈貝克的中國之行是人們關注的重頭戲。哈貝克除將表態「公平競爭」是德國核心利益外，德中還有另一些棘手的經貿投資議題，例如德國機械設備製造商協會（VDMA）呼籲哈貝克在中國談及「產能過剩」的問題。