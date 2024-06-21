日本發現有關奧本海默「原型」影片：秘密晤受害人　流淚頻頻道歉

2024年奧斯卡大贏家、傳記電影《奧本海默》（Oppenheimer）是以曼哈頓計畫（Manhattan Project）負責人奧本海默（Robert Oppenheimer）為藍本拍成。日媒6月20日稱，被稱為原子彈之父的奧本海默曾對原爆受害人就原子彈造成的傷害流淚致歉。



日本放送協會（NHK）20日稱，有「原子彈之父」之稱的奧本海默在二戰結束19年後曾在美國與原爆受害者及倖存者會面。一段在場口譯人員憶述當時情況的影片，在廣島市的一個非牟利機構內被發現。口譯人員稱，奧本海默在會面中「流淚致歉」。

被發現的影片資料是由浦田曜子（婚後隨夫姓Teichler）在2015年錄製的。當時原爆受害者和倖存者1964年前往美國作證，她作為口譯人員陪同他們訪美。

這個訪問團是1964年6月到訪普林斯頓大學，與奧本海默進行一次沒公開的會面。

《奧本海默》劇照：

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浦田曜子說，物理學家庄野直美等人與奧本海默見面，「在進入研究所的房內時，奧本海默不停流淚說『對不起、對不起、對不起』，真的就是一直在道歉」。

庄野的家人身在原爆點，於是事發後前往查看他們的情況，因此暴露在輻射中。

庄野之後曾想與奧本海默說話，但「博士（奧本海默）跟我說『我不想談廣島與長崎的事，還請原諒』，我可深深感受到他身上背負的重擔」。

《奧本海默》（電影劇照）

《奧本海默》（電影劇照）

研究核武器討論歷史等的美國芝加哥德保羅大學（DePaul University）教授宮本有紀（音譯）稱，很驚訝奧本海默真的有跟原爆受害人見面並致歉，對受害人來說，直接聽到他道歉具有非常重大意義。

宮本有紀稱，「我認為原爆倖存者的願望是奧本海默為自己的言論負責，並朝着廢除核武器的方向邁進，但即使在會面結束後沒有出現這樣的行動，我們應理解成，這對我們來說是留給我們的一個課題。」

《奧本海默》（Oppenheimer）日本版海報。

《奧本海默》日本版預告：