奧本海默｜床戲誦讀印度教經典掀爭議　印度官員抨擊促刪除

由名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的電影《奧本海默》（Oppenheimer），因主角在一幕床戲中誦讀印度教經典《薄伽梵歌》（Bhagavad Gita）的經文，在印度引發爭議。有官員指責為「對印度教的嚴厲攻擊」；社交媒體上也引起討論，不少人表示會抵制電影。



對於電影中這一場景，民族主義組織「拯救文化拯救印度基金會」（Save Culture Save India Foundation）在一份新聞稿中表示，會應對事件進行緊急調查，相關人員應該受到嚴厲懲罰。

該組織創辦人、政府資訊委員會成員馬胡卡（Uday Mahurkar）也譴責電影，稱「是對10億印度教徒的直接攻擊，是對印度教的挑戰。」他補充說：「如果片商願意刪除這一場景，並採取必要措施來挽回印度教徒的心，這將被視為一種友好做法。」

印度電影委員會給予《奧本海默》U/A 級，意思是內容或出現適度成人主題，12歲以下兒童可在家長指導下觀看。該部門及電影製作方暫未對事件回應。

在印度發行該片的華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）24日表示，自21日以來，該片在當地票房約為6億盧比（733萬美元）。