暑假睇Barbie或奧本海默？美國掀新詞Barbenheimer：小孩才做選擇

荷里活兩大好評巨片《Barbie芭比》與《奧本海默》(Oppenheimer)7月21號同日在美國開畫,不單吸引影迷走入戲院,更令網上掀起新詞「芭本海默」(Barbenheimer)來形容此熱潮。美媒指是業界重要時刻,但也指隨着荷里活爆發工潮,相信在這波狂熱後,業界會靜下來好一段時間。



芭本海默(Barbenheimer)是把芭比(Barbie)與奧本海默(Oppenheimer)合起來的新詞,以形容這兩套風格完全不同的大製作同時上映所引起的熱潮。這兩片在影評人界內、觀眾群內均得到好評,既令有些民眾不知如何選擇、討論看哪一套好,更有不少民眾抱着「小孩子才做選擇,我全都要」的心態,兩套都看,議論「先看哪一套好」。

↓點擊觀看《Barbie芭比》與《奧本海默》在爛番茄網站取得的分數↓

美國AMC院線7月中更稱,有逾2萬名會員已經預購了同一天的《Barbie芭比》與《奧本海默》戲票,即自製「芭本海默日」(Barbenheimer day),一天內看兩部戲,片長相加起來近5小時。

一些網民更就「芭本海默」製作網絡迷因圖:

隨着荷里活今年多套大片如《閃電俠》(The Flash)、《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)等的票房都未達預期,上半年美加總體電影票房相較疫情前的2019年同期仍下跌21%,電影業界都寄望「芭本海默」效應可吸引更多人返回戲院。

據《荷里活報道》(The Hollywood Reporter)指,分析師估計《Barbie芭比》這周末的本土票房可能達到1.5億美元,至於《奧本海默》也或達到7500萬美元,這對3小時的劇情片來說屬驚人成績。

↓點擊觀看《奧本海默》的宣傳活動照片↓

+ 2

明星之間也互相支持,例如《Barbie芭比》女主角瑪歌羅比(Margot Robbie)被問到「芭本海默」兩套大片對打的問題時,便建議觀眾在一天內先看芭比,再看奧本海默,然後又看一次芭比;《奧本海默》男主角施利安梅菲(Cillian Murphy)也表示他「當然」也會看芭比。

7月中開畫、仍在戲院上映的《職業特工隊:死亡清算上集》,男主角湯告魯斯(Tom Cruise)6月底也特意在Twitter發帖,上傳他分別購買了《職業特工隊》、《奧本海默》與《Barbie芭比》戲票的相片,鼓勵觀眾全看這三套戲。

《紐約時報》21日刊出文章指,「芭本海默」是荷里活的一個重要時刻,但也談到這可能會是好一段時間內的最後一個,因在11月上畫的《沙丘瀚戰:第二章》(Dune: Part Two)前的好幾個月內,都沒有與類似芭比級別的大片,且隨着荷里活爆發工潮,演員不能出席電影宣傳活動,這套戲也可能會推遲到明年才上映。

受業界罷工影響下,荷里活多套準備上映的電影已改變放映計劃,影后海倫美雲(Helen Mirren)的《White Bird》原定8月推出,現在改為未確定上映日期,女星Zendaya的電影《挑戰者》(Challengers)也放棄了在威尼斯電影節開畫的計劃。

↓點擊觀看與《Barbie芭比》有關的照片↓