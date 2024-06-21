德國副總理抵中國　行前戴定頭盔：不指望此行能解決中歐關係緊張

綜合德新社、路透社6月21日報道，在前往下一站中國之前，德國副總理兼經濟和氣候保護部部長哈貝克（Robert Habeck）20日在韓國稱，他並不指望此次訪華能解決歐盟宣布擬對華電動汽車加徵關稅後與中國之間的緊張局勢。



哈貝克21日抵達中國，將訪問3天。他同日較早時訪問位於朝韓邊境的板門店共同警備區，晚些時候飛往北京，會見歐盟各國駐華大使和中方官員。談及歐盟對華關稅靴子落地，他表示希望自己此行能有所貢獻，但言語間努力降低外界期望。

彭博社說，哈貝克訪華前承認，作為歐洲主要經濟體之一和最大的汽車生產國，德國在當前的貿易緊張局勢中處於「特殊境地」。「我決心鼓勵中方與我們討論這個問題，而不是任由事態發展，讓事情不斷升級。」

「我希望在不久的將來，（歐中之間）能建立以解決方案為導向的模式。如果我此行能對此有所貢獻，那就再好不過了。」哈貝克說。

然而，他同時表示，「現在的預兆顯示這相當具有挑戰性」。哈貝克表示，就對華關稅問題協商是歐盟委員會的任務，「因此，我在中國期間解決衝突的可能性可以排除，我也無法代表歐盟進行談判」。他補充，就當前而言，他「看不到任何重大機遇」。

德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）2024年6月21日在韓國坡州板門店向記者發表講話。（Reuters）

德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）2024年6月21日在中國北京一個胡同裏向記者發表講話。（Reuters）

根據德方此前發布消息，哈貝克將在6月21日至23日來華訪問，行程包括北京、上海和杭州三地。臨行前，哈貝克在柏林表示：「中國是（德國）應對氣候變化等全球挑戰不可或缺的合作夥伴……同時，對許多德企而言，中國作為生產基地、創新中心以及採購和銷售市場的意義有增無減。」

就在哈貝克開啟亞洲行前一週，歐盟委員會發布關於對華電動汽車反補貼調查的初裁披露結果，擬對從中國進口的電動汽車徵收17.4%至38.1%不等的臨時反補貼稅。如果歐盟無法與中方通過談判達成解決方案，加徵關稅的舉措將從7月4日起生效。

此舉遭到德國車企強烈反對。2023年，德國汽車製造商近三分之一的銷售額來自中國，中國還是德國三大汽車製造商大眾、寶馬、奔馳的最大單一市場。德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒說：「這一措施進一步增加了全球貿易衝突的風險……相關措施造成的潛在損害可能大於對歐洲、特別是對德國汽車工業的潛在益處。」

2024年4月24日，德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）在柏林出席新聞發布會。（Reuters）

據報道，德國政府也對歐盟擬對中國電動汽車徵收關稅的決定持批評態度。執政聯盟中，除了外長貝爾伯克上月表示支持以外，哈貝克和社會民主黨總理朔爾茨、自由民主黨財長林德納都擔心，與中國的貿易爭端將進一步損害德國經濟。德國經濟已經因俄烏衝突受到重創，國際貨幣基金組織（IMF）4月公布的經濟預測顯示，2024年德國的經濟增長率或低於日本，在G7中墊底。

彭博社指出，哈貝克是德國綠黨內部的親商派，一直反對保護主義措施，支持自由貿易。在歐委會宣布擬加徵關稅後，哈貝克立即呼籲同中國進行談判，警告「關稅總是最後且最糟糕的手段」。德國經濟部已表示，哈貝克不會直接參與關稅談判，但會在與中方官員的會晤中推動「更公平的貿易條件」。

2024年6月12日，德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）在柏林出席內閣會議。（Reuters）

路透社此前觀測稱，在歐盟宣布將對華電動汽車徵收高額關稅後，朔爾茨政府正在推動「友好」解決方案。一名德國經濟部發言人14日在例行新聞發布會上說，歐盟必須找到符合世界貿易組織規範的解決方案。彭博社同日引述知情人士稱，德國政府正在努力阻止關稅，即使無法完全阻止，也希望儘可能放寬關稅條件。

德國數碼化和交通部部長沃爾克·維辛下周也將訪問中國，他是堅決反對關稅的領導人之一。維辛最近表示，關稅對德國來說將是「一場災難」，對歐盟也沒有好處，「沒人想和中國打貿易戰」。

中國德國商會華東及華中地區執行董事兼董事會成員馬銘博（Maximilian Butek）。（新華社）

這也呼應了德國在華企業的觀點。中國德國商會華東及華中地區執行董事兼董事會成員馬銘博（Maximilian Butek）日前表示，歐盟的「關稅大棒」既不能為德國汽車製造商提供保護，也不能提高其競爭力。

「如果你實施這些（關稅）是為了保護這個行業，但這個行業說他們不想要這種保護，那麼現在的目的是什麼？」馬銘博14日在一場新聞發布會上說，「正如我們需要中國市場保持開放一樣，我們也渴望歐洲市場保持開放。」

對於歐盟此次對中國電動汽車加徵關稅，中國商務部新聞發言人6月12日回應稱，歐方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次強烈反對，不顧多個歐盟成員國政府、產業界的呼籲和勸阻，一意孤行，中方對此高度關切、強烈不滿，中國產業界對此深感失望、堅決反對。

關於中方會否反制歐盟對中國電動汽車加徵關稅，中國外交部發言人林劍6月13日在例行記者會上應詢表示，中方有必須捍衛的原則，那就是世貿組織規則和市場原則，也有必須維護的利益，那就是中國電動汽車產業和企業的合法權益。為此，中方將堅決採取一切必要措施。

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