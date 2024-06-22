中歐商會榮譽會長：中國經濟正值轉型期　習近平擬建立戰爭經濟

法媒《費加羅報》（Le Figaro）刊出一篇專訪，中國歐盟商會榮譽會長伍德克（Joerg Wuttke）在中國工作近40年後，在準備前往華盛頓一家諮詢公司之際，發表他對中國經濟戰略、外交目標的看法。



伍德克首先談到「產能過剩」問題。他表示，由於經濟發展需要出口支持，因此中國堅決維持對世界不利的「產能過剩」。報道指，習近平帶領中方與美國展開直接競爭，恐怕是為實踐其「不要依賴世界，而要讓世界依賴中國」的理念。

報道認為，習近平希望建立戰爭經濟，當然不會是故意挑起衝突，而是為發展強勁的國內經濟，免受外部壓力，絲毫不關心過程中對其他國家產生的負面影響。

伍德克指出，由於中國需要出口，因此堅決維持對世界不利的產能過剩。圖為2024年4月25日在中國江蘇省連雲港，航拍機拍攝到一大批比亞迪電動車正準備運到比亞迪探索者一號輪船上，出口到巴西。（Reuters）

伍德克：中國經濟正值危機轉型期 料難短期快速反彈

伍德克稱，過去40年時間裏，中國從一個貧窮但充滿樂觀的國家，發展成一個富裕卻悲觀的國家，其經濟正經歷一個微妙的轉型期，由於佔國內生產總值（GDP）增長四分之一的房地產出現危機，中國經濟不會快速恢復。

文章指，儘管中國零售業未陷入那麼糟糕的危機，但與工業生產相比，國內需求仍然太低，在社會發生巨大變革之際，應對國內生產總值放緩面臨困難，大多數部委高級官員都很擔心，因為他們清楚目前的局勢，政治局拒絕承認存在危機，下面的人也只能表示認同。

儘管中國零售業未陷入危機，但與工業生產相比，國內需求仍然太低。圖為2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（REUTERS）

圖為2021年4月1日，中國新疆維吾爾自治區庫爾勒市一間棉紡織廠的生產線。（Reuters）

中美競爭不利歐洲發展 需學習中方「戰略自主」

關於中美競爭對歐洲的衝擊，伍德克稱，中國徹底喚醒美國的競爭精神，美國政客嘴上聲稱競爭，實際上卻是要對抗中國。因此美方將不斷施壓歐洲，要求歐方選邊站。

伍德克稱，儘管在當今世界格局很難實現，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）提出的歐洲「戰略自主」概念卻是至關重要，歐方無法影響中美兩國，惟能通過解決自身問題來增強自己，而在本土化方面，歐洲反而需向中國學習。

伍德克：中國倘不改援俄姿態 恐失去歐洲信任

對於俄羅斯與中國關係日趨緊密，伍德克表示，團結中俄兩國的是反西方意識形態，這種夥伴關係導致俄羅斯對中國的依賴日益加深，中國對其生存至關重要。在烏克蘭問題上，北京經常偏袒俄羅斯，如果中國不改變做法，未來將徹底失去歐洲的信任。

伍德克認為歐洲需要和中國學習「戰略自主」，改善自身問題。圖為2024年5月6日，習近平在法國愛麗舍宮與馬克龍、馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會晤（Reuters）

在台海衝突方面，伍德克認為，當地暫時沒有任何直接戰爭的危險。中國三分之一的集裝箱需要經過台灣海峽，戰爭爆發將對中國經濟核心長江三角洲地區產生巨大影響，因此可預計中方不會在對其經濟發展至關重要的台灣海峽發動大規模衝突，惟中國當然會以各種行動發聲，讓世界明白它不會接受「台獨」。