旅客遊巴基斯坦遭私了　暴徒指褻瀆《可蘭經》　亂棍打死焚屍

巴基斯坦6月20日發生一宗遊客被暴「私了」事件。一名穆斯林男子被指褻瀆《可蘭經》，數百人不滿。他雖一度被警察帶到警察局，但憤怒的群眾將他強行拖出來並亂棍打死。他們不但焚燒他屍體，還圍觀歡呼。警方稱已針對數百名肇事者調查。



據美媒6月21日稱，這名受害男遊客名叫伊斯梅爾（Mohammad Ismail），住在開伯爾-普什圖省（Khyber-Pakhtunkhwa）的飯店，事發時被大批當地人指責褻瀆《可蘭經》。警察表示，當時為了保護伊斯梅爾的安全，有警員將他送入警局。

不料大批民眾選擇發動私刑，一路追逐伊斯梅爾並衝進警局，朝警員擲石，警員無奈下只能離開現場，眾人接著將伊斯梅爾強行拖到戶外。

2023年7月30日，土耳其伊斯坦堡瑞典領事館外發生抗議活動，一名婦女手持一本《可蘭經》出席。（Getty）

從網上流傳影片可見，大批民眾將伊斯梅爾團團包圍，持棍棒毆打致死，其後開始焚燒他的遺體，現場竟有人歡呼。當時多達數百人在場聚集，圍觀者站到數十米以外。

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