賽塔：泰國擬為賭場合法化及建設核電廠鋪路

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）星期六在首個每月電視演講中說，政府將合法化賭場和建設核電廠，以遏制非法賭博並降低電力成本。



彭博社報道，賽塔當天（6月22日）在預錄電視演講中，為合法化賭場和興建核電廠這兩大計劃展開宣傳，爭取民意支持。

他指出，合法化賭場將能更好地監管博彩事業，遏制非法賭博；而核能發電成本較低，開發核電能降低電費，緩解民眾對電費高企的不滿。

他說：「我們必須承認地下賭博是個嚴重問題，應當通過（賭場）合法化來解決……我們需要時間讓人民了解核電，因為大多數人不希望核電廠建在自己的鄰里。」

泰國國會3月間通過了特別委員會起草的一份報告，報告建議興建設有合法賭場的大型綜合娛樂場所，以吸引高消費遊客。泰國政府估計，這類綜合娛樂場所開業首年可創造稅收總額120億泰銖（約25億港元）。

泰國曼谷・泰國旅遊・曼谷旅遊・泰國自由行・曼谷自由行・泰國地點・曼谷地標：圖為2021年1月4日，遊客行經幾乎空無一人的泰國旅遊景點、位於曼谷的黎明寺（Wat Arun）。（Getty）

泰國政府計劃為賭場合法化，冀增加客源和收入。圖為2024年5月10日，位於莊他武里府 的昭佬海灘附近一景。（REUTERS/Napat Wesshasartar）

泰國財政部副部長朱拉潘（Julapun Amornvivat）日前透露，財政部計劃在三四週內向內閣提出合法化賭場的法律草案。他說，財政部向16個相關機構採集了意見，它們全都認為合法化賭場能提振經濟增長。

賭場目前在泰國屬於非法，唯一合法的賭博活動是國家管控的賽馬和博彩事業。但坊間的非法賭博、賭球、地下賭場等活動相當常見。

路透社報道，賽塔上月底出席一項活動時表示，泰國的天然氣儲量正在減少，為此泰國正在探討發展小型模塊化反應堆（small modular reactor）發電廠。

他說：「我們的綠色轉型目標是東南亞最雄心勃勃的目標之一，我們制定了全面的路線圖，要在2040年實現50%的發電量為可再生能源。」

目前東南亞還沒有一個國家運用核反應堆，雖然有幾個國家在尋求開發民用核計劃，包括通過採用小型模塊化反應堆技術。

根據國際原子能機構（IAEA）指出，小型模塊化反應堆是先進核反應堆，它的發電能力約為傳統核動力堆的三分之一。

泰國過去曾計劃發展核能，原定首座核能發電廠在2020年建成及開始運營，但這個計劃因2011年日本福島核事故而推遲至今。

日本本州東北部在2011年3月11日發生大地震後，福島第一核電廠發生核災難，亦影響泰國建立核電廠的計劃。圖為福島第一核電廠的鳥瞰圖。（Reuters）

泰國電力來源主要依賴天然氣，佔當地發電量的三分之二。不過，由於國內天然氣儲量下降，泰國近年來增加了液化天然氣的進口量。

可再生能源包括太陽能、風能和水能目前佔泰國總發電量約23%，泰國也從鄰國老撾的水電項目購買電力。

根據泰國2018年至2037年的電力發展計劃，當局希望能源來源的比重為天然氣佔53%、可再生能源36%，煤炭和其他化石燃料11%。

除了泰國，越南和菲律賓也對核能感興趣。越南工貿部長阮鴻延2022年5月對國會說，發展核能是全球必然趨勢。這似乎預示越南政府可能重啟六年前因日本福島核災發生後喊停的核電廠發展計劃；菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）上任後表明將探討重啟巴丹核電廠的可能性。巴丹核電廠（BNPP）建於老馬可斯（Ferdinand Marcos）執政期間，1986年老馬可斯政權被推翻後，就一直處於休眠狀態。

本文獲《聯合早報》授權轉載

