印度Bollywood男星捲殺人案　警闖片場拘捕　印媒：涉為小三犯案

47歲印度寶萊塢（Bollywood）電影巨星Darshan Thoogudeepa近日因捲入一名33歲的男性遇害案而被逮捕。目前警方已逮捕包括他在內的17人。據印度警方透露，這宗殺人案件「非常殘酷和野蠻」，受害者的屍體在下水道中被發現。Darshan Thoogudeepa被指控「謀殺、綁架、滅證與刑事共謀」等罪名，他本人則否認了所有指控。



Darshan Thoogudeepa於6月11日在片場被警方帶走，警方之所以將他列為嫌犯，原因是受害者曾經透過社交媒體向女演員高達（Pavithra Gowda）發送猥褻信息，而該女演員被指是Darshan Thoogudeepa的小三，因此懷疑Darshan Thoogudeepa為了女友，對受害者下了毒手。不過目前警方尚未公開具體證據，但當地媒體已經報道了包括一段據稱是受害者被綁架的閉路電視畫面。

圖為印度電影巨星Darshan Thoogudeepa上映於2019年電影《Yajamana》劇照（宣傳海報）

Darshan Thoogudeepa不但是印度知名演員，還是電影製片人和發行人。他演出過60多部賣座電影，並拿下許多大獎，個人片酬就高達2.5億盧比（約2,300萬港元），Instagram有超過210萬名粉絲，在寶萊塢的影響力舉足輕重。

這並不是Darshan Thoogudeepa第一次捲入爭議。早在2011年他就因家暴被妻子提告，被關押四週。後來雖然妻子撤回指控，但有知情人稱這是經過調解的結果。

此次的重罪指控讓他再次成為輿論焦點，但業界對此事件的反應卻不如預期的大。有消息人士透露，業界之所以未採取動作，是因為Darshan Thoogudeepa身上背着高達15億盧比（約1.4億港元）的電影投資，如果他被判有罪，將會有多部電影受到影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

