美國國會眾議院籌款委員會(House Ways and Means Committee)1月19日以40票贊成、3票反對通過《2024年美國家庭和工人稅務減免法案》(The Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024)。



這項法案主要是擴大兒童稅收抵免並恢復多項企業稅收優惠。

它還包括「美台快速雙重稅收減免法案」(United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act)。