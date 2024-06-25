俄羅斯辦公樓大火至少8死 或涉國防研究機構
撰文：蕭通
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俄羅斯莫斯科近郊的弗里亞濟諾市（Fryazino），6月24日一棟樓高8層的辦公樓大火，至少導致8人死亡。俄羅斯傳媒稱，大樓由國營電子研究機構擁有，由約30家公司租用。另有消息稱，大樓內設有一間為俄羅斯國防部研發雷達系統的研究所。
俄羅斯塔斯社報親，名為Platan research institute的大樓，位於首都莫斯科東北約25公里處，起火後冒出黑煙，火光熊熊。有2人從頂層跳下身亡，另有至少6人在火災中喪生。報道指出，超過130名消防員到場救火。
消息指出，起火建築物共8層，起火面積達4,500平方米，起火期間還發生過爆炸。受傷人數還在確認中，已知至少1名傷重男子送院，另有2名消防員受傷。
英國《電訊報》報道，Platan是俄羅斯國防部電子元件的生產商，自2022年6月以來一直受到美國制裁。
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