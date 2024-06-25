俄羅斯達吉斯坦恐襲增至20死46傷　聯合國秘書長譴責攻擊

俄羅斯北高加索地區達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）於6月23日發生多宗恐襲，當地衛生部指已增至20人死亡，俄羅斯塔斯社指另有46人受傷。死傷者既有普通市民，也有執法機構工作人員，至少7名傷者嚴重。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）譴責攻擊，並對死傷者表示哀悼。目前仍未有組織為恐襲承認責任。



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襲擊在首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）及沿海城市傑爾賓特（Derbent）發生，包括馬哈奇卡拉的教堂、警察哨所，以及傑爾賓特的猶太教堂和東正教教堂。

達吉斯坦領導人梅利科夫（Sergei Melikov）於24日前往傑爾賓特市，視察遇襲的猶太教堂和東正教教堂。他指外國軍隊參與策劃襲擊，但沒有透露細節。根據媒體指出，槍手闖入宗教場所後放火，焚燒教堂內的聖像。66歲的東正教神父Nikolai Kotelnikov被殺。

當地已宣布24日至26日為哀悼日，下半旗致哀，並取消所有娛樂活動。街上掛滿了死去警察的照片，並用紅色康乃馨排列著。

路透社報道，達吉斯坦中部一名區長的兩個兒子參與攻擊，兩人已被擊斃，父被拘留。俄新社指出，達吉斯坦共和國已宣布進入反恐行動狀態。俄聯邦偵查委員會也已根據恐怖主義活動條款立案調查。